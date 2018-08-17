يتجاهل الكثير بعض المؤشرات التي تعد علامات على وجود خلل في صحة القلب (shutterstock.com)

يعتقد كثير أن أعراض مرض القلب لا تشمل سوى آلام في الجانب الأيسر من الصدر، لكن هناك علامات "غير متوقعة" تظهر على الإنسان، وقد تكون مؤشرا على اعتلال صحة العضلة الحيوية.

ويتجاهل كثير مجموعة من المؤشرات، التي تعد علامات على وجود خلل في صحة القلب، بحسب موقع "ساينس أليرت" الطبي.



وطبقا للموقع، فإن إخصائيين يعدون تجعد شحمة الأذن من بين الأعراض المقلقة، وتعرف في الوسط الطبي بـ"علامة فرانك"، نسبة إلى الطبيب الأمريكي ساندرز فرانك الذي اكتشفها أول مرة.



وتعد الشحمة المتجعدة من أعراض التصلب الوريدي، وهو مرض شرياني يؤثر في الأوعية الدموية. أما المؤشر الثاني، فهو ظهور ورم أصفر يشبه البثور، ويظهر في عدة مناطق من الجسم مثل الركبة، ولا يكون مؤلما، إلا أنه لا ينبغي إهماله على الإطلاق.



ويجري رصد هذه البثور في الغالب لدى الأشخاص الذين يعانون مرضا جينيا يعرف بـ"فرط كوليسترول الدم"، والذي يعرقل التدفق في الشرايين التي تنقل الدم إلى عضلة القلب.