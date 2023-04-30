أعراض متحور أركتوروس... هل يعيد الكمامات؟

فيروس كورونا المتحور الجديد الذي يحمل اسم أركتوروس Arcturus ، حيث شَكَلَ مفاجأة جديدة للعالم، حيث أدى ظهور السلالة الجديدة لفيروس كورونا في الهند بتاريخ 27 مارس/آذار 2023 إلى حالة من التأهب والقلق مجدداً، وإذا كنت تعتقد بأن حدوث طفرة في الفيروس هو أمر غريب، فيجب أن نوضح لكِ بأن هذا أمر شائع ويحدث مع جميع الفيروسات، ولكن التحوّر الذي حصل في هذه السلالة نتج عن طفرة سببت تغيّراً هاماً، ولكن ما هي أعراض متحور أركتوروس؟

أعراض متحور أركتوروس

سيلان في الأنف

آلام الجسم والإرهاق

ارتفاع في درجات الحرارة

سعال جاف

الاحتقان

التهاب الملتحمة

التهاب الحلق

علاج فيروس متحور أركتوروس

لا يوجد اختلاف في أعراض السلالة الجديدة لفيروس أركتوروس Arcturus عن السلالة الأصلية، كما أنه من المتوقع أن يكون اللقاح الجاهز لفيروس كورونا المُستجد هو ذاته المُستخدم مع فيروس كورونا المتحوّر، وبالتالي فلا يوجد اختلاف في العلاج بينهما.

طرق الوقاية من متحور أركتوروس

يجب ارتداء الكمامات الواقية.

يفضل الالتزام بالتباعد الجسدي.

تناول طعام صحي مثل الخضار والفواكة

يجب غسل اليدين باستمرار.

تفادي التواجد في محيط الأماكن المزدحمة والمغلقة.

يجب البقاء داخل المنزل في حالة مخالطة أحد المصابين بالفيروس.

تناول الفيتامينات بالتزام

شرب الماء بكثرة

طريقة صحيحة لوضع الكمامة الطبية