أعشاب تساعد على الوقاية من السرطان 

يعتقد خبراء الطب البديل أن هناك أعشاب طبيعية تساعد على مكافحة الالتهابات والأمراض ومنها السرطان، تعالوا نتعرف على أهم هذه الأعشاب:
الزنجبيل والكركم: تحتوي بعض الأعشاب كالزنجبيل والكركم على مضادات الالتهاب ومضادات الأكسدة، التي تحمي الجسم من أنواع السرطان المختلفة.
النعناع: يعد النعناع من أفضل الأعشاب المفيدة للجهاز الهضمي وتحتوي أوراقه على زيوت تدمر الخلايا الخبيثة، وتمنع وصول الدم إليها، ويعد النعناع أيضًا من الأعشاب التي تحتوي على خصائص مطهرة.
الزعتر: أكدت الدراسات الطبية أن الزعتر من الأعشاب التي يوجد بها خصائص مضادة للخلايا الخبيثة، وبالإضافة لاحتوائه على مضادات أكسدة، يعد أيضًا مطهرًا طبيعيًا للجراثيم.
الروزماري: يعد من الأعشاب التي تحتوي على نسبة عالية من مضادات الأكسدة، وينصح الأطباء بتناول الروزماري المغلي يوميًا أو إضافته لبعض الأطباق.
يعتقد خبراء الطب البديل أن هناك أعشاب طبيعية تساعد على مكافحة الالتهابات والأمراض ومنها السرطان، تعالوا نتعرف على أهم هذه الأعشاب: