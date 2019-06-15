أعشاب تساعد على الوقاية من السرطان 

منشور 15 حزيران / يونيو 2019 - 07:51
أعشاب تساعد على الوقاية من السرطان 

يعتقد خبراء الطب البديل أن هناك أعشاب طبيعية تساعد على مكافحة الالتهابات والأمراض ومنها السرطان، تعالوا نتعرف على أهم هذه الأعشاب: 
الزنجبيل والكركم: تحتوي بعض الأعشاب كالزنجبيل والكركم على مضادات الالتهاب ومضادات الأكسدة، التي تحمي الجسم من أنواع السرطان المختلفة. 
النعناع: يعد النعناع من أفضل الأعشاب المفيدة للجهاز الهضمي وتحتوي أوراقه على زيوت تدمر الخلايا الخبيثة، وتمنع وصول الدم إليها، ويعد النعناع أيضًا من الأعشاب التي تحتوي على خصائص مطهرة. 
الزعتر: أكدت الدراسات الطبية أن الزعتر من الأعشاب التي يوجد بها خصائص مضادة للخلايا الخبيثة، وبالإضافة لاحتوائه على مضادات أكسدة، يعد أيضًا مطهرًا طبيعيًا للجراثيم. 
الروزماري: يعد من الأعشاب التي تحتوي على نسبة عالية من مضادات الأكسدة، وينصح الأطباء بتناول الروزماري المغلي يوميًا أو إضافته لبعض الأطباق.
 

كلمات دالة:أعشابالوقاية من السرطان 

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