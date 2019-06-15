أعشاب تساعد على الوقاية من السرطان 

يعتقد خبراء الطب البديل أن هناك أعشاب طبيعية تساعد على مكافحة الالتهابات والأمراض ومنها السرطان، تعالوا نتعرف على أهم هذه الأعشاب:

الزنجبيل والكركم: تحتوي بعض الأعشاب كالزنجبيل والكركم على مضادات الالتهاب ومضادات الأكسدة، التي تحمي الجسم من أنواع السرطان المختلفة.

النعناع: يعد النعناع من أفضل الأعشاب المفيدة للجهاز الهضمي وتحتوي أوراقه على زيوت تدمر الخلايا الخبيثة، وتمنع وصول الدم إليها، ويعد النعناع أيضًا من الأعشاب التي تحتوي على خصائص مطهرة.

الزعتر: أكدت الدراسات الطبية أن الزعتر من الأعشاب التي يوجد بها خصائص مضادة للخلايا الخبيثة، وبالإضافة لاحتوائه على مضادات أكسدة، يعد أيضًا مطهرًا طبيعيًا للجراثيم.

الروزماري: يعد من الأعشاب التي تحتوي على نسبة عالية من مضادات الأكسدة، وينصح الأطباء بتناول الروزماري المغلي يوميًا أو إضافته لبعض الأطباق.

