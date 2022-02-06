ما هي الأعشاب التي تعالج التهاب الرئة؟ هل التهاب الرئة خطير؟ هل التهاب الرئة يسبب الوفاة؟ ما هي أعراض التهاب الرئة البكتيري؟

من أعراض التهاب الرئة سعال مصحوب ببلغم أو مخاط يحتوي على دم، حُمّى، صعوبة في التنفس، قشعريرة، آلام في الصدر تشتد عند السعال، تسارع في ضربات القلب، الشعور بالتعب والإنهاك،القيء والغثيان.

أعراض التهاب الرئة عند الأطفال تختلف عند الكبار حيث تكون أقل خطورة ولا يعانون عادةً من الحمى لكنهم يسعلون سعال غير مصحوب ببلغم.

أما أعراض التهاب الرئة عند كبار السن فقد يسبب التهاب الرئة اضطراب وتشوش في الصفاء الذهني إضافة إلى الهلوسة التي تعد من الأعراض المنتشرة وفي حال كان الشخص مصابًا بمرض رئوي ما قبل تعرضه للإصابة بمرض الالتهاب الرئوي فقد تتفاقم شدة الأعراض.

أعشاب تعالج التهاب الرئة

الريحان لعلاج التهاب الرئة

من فوائد الريحان أنه يساعد على تأخير انتشار العدوى وتخفيف الالتهاب من خلال خصائصه المضادة للجراثيم، فهو غني بمادة الأوجينول التي لها خصائص مطهرة ومسكنة ويمكن استخلاصها من زيت القرنفل بشكل خاص.

يحتوي الريحان على مضادات أكسدة قوية تساعد على محاربة الجذور الحرة المختلفة في الجسم والتي قد تؤدي إلى تدمير الخلايا.، فقد وجد أن مادة الفلافينويد تساعد على حماية الكروسومات في الخلايا من الإشعاعات والعوامل الخارجية المضرة.

الزنجبيل لعلاج التهاب الرئة

يعتبر الزنجبيل من أكثر الأعشاب استخدامًا في علاج الأمراض التنفسية، حيث يعتبر مضاد للبكتيريا كما يساعد في الحد من التنفس المتقطع في الالتهاب الرئوي.

من فوائد الزنجبيل تخفيف أعراض نزلات البرد، وأمراض الشتاءأيضاً يساعد في علاج التهاب الحلق، ويوسع الشعب الهوائية ويخفف السعال، ويطرد البلغم.

الحلبة لعلاج التهاب الرئة

تمتلك بذور الحلبة ذات اللون الأسود خصائص مفيدة تساعد في تخفيف المخاط وبالتالي تقليل التهيج، ومن المعروف أيضًا أنها تزيد من التعرق مما يساعد في التخلص من سموم الجسم.

الحلبة مصدر للكثير من المعادن المهمة لعمل القلب والمحافظة على ضغط الدم، مثل البوتاسيوم الذي يعد عنصر هام للحفاظ على معدل ضربات القلب، والسيطرة على ضغط الدم والحفاظ على توازن السوائل في الجسم، وتحوي الحلبة على الحديد الذي يعد عنصر ضروري لإنتاج خلايا الدم الحمراء.

من فوائد الحلبة أن لها القدرة على تخفيض نسبة الكولسترول في الجسم، ويقلل من الكولستيرول السيء (LDL) والدهون الثلاثية، ويزيد من الكولستيرول الجيد (HDL)، وبالتالي تعد من النباتات المهمة لتحسين مستوى الدهون في الجسم.

الكافور لعلاج التهاب الرئة

يمكن علاج التهاب الرئة بالأعشاب باستخاد الكافور، حيث يملك خصائص مسكنة ومضادة للالتهابات والتي تساعد في القضاء على المخاط داخل الرئتين يمكنك خلط الكافور وزيت الزيتون وتدليكه برفق على الصدر لتخفيف الاحتقان.

العسل لعلاج التهاب الرئة

العسل يعرف بخصائصه المضادة للجراثيم فهو يساعد أيضًا على تهدئة الأعصاب وتعزيز المناعة ويساهم في الحد من انتشار عدوى الالتهاب الرئوي والتخفيف من أعراضه.

يعتبر العسل مادة غذائية عالية القيمة ويستخدم كغذاء للأطفال والكبار، والعسل مادة محلية وحيدة التي ليست من صنع الإنسان واستهلاكها كغذاء لا يحتاج إلى تكرير ويمكن حفظ العسل مطولًا عند تخزينه بالشكل الصحيح، حيث يقوم العسل بتعويض السكريات المستهلكة بسبب المجهود الجسمي أو الذهني الذي يقوم به الشخص، كما وقد يستخدم في علاج حالات نقصان الوزن والنحافة.

العرقسوس لعلاج التهاب الرئة

عشبة العرقسوس تساعد في التخفيف من حدة السعال والتهاب الحلق المرتبط بالحساسية المختلفة، ويساعد العرقسوس أيضاً في بناء طبقة مخاطية واقية تمنع الالتهاب في الحلق والرئتين.

العرقسوس يساعد على تهدئة مشكلات الجهاز الهضمي في حالات قرحة المعدة ووجع المعدة، والشعور بالغثيان، والحرقة، إضافة إلى دور مستخلص جذور عرق السوس في تسريع عملية إصلاح بطانة المعدة واستعادة التوازن.

المستكة لعلاج التهاب الرئة

تستخرج المستكة من جذوع الأشجار، حيث يتم تجميد المادة الصمغية في الجذر وعمل شق فيه، وتحتوي المستكة على عوامل مضادة للبكتيريا والفيروسات مما يجعلها تقاوم التهاب الرئة.

يمكنك استخدامها عن طريق إذابة القليل من حبات المستكة في زيت الزيتون ثم تناول ملعقة صغيرة ثلاث مرات يوميًا.

هل التهاب الرئة يسبب الوفاة؟

التهاب الرئة هو السبب الأكثر شيوعًا للوفاة من بين أنواع العدوى الأخرى التي تحدث عند الإقامة في المُستشفى، وهو السبب الإجمالي الأكثر شيوعا للوفاة في البلدان النامية.

هل التهاب الرئة خطير؟

تتراوح مدى خطورة التهاب الرئة من درجة خفيفة إلى درجة شديدة الخطورة وتهدد الحياة، وقد يكون أكثر خطورة على الأشخاص الذين يعانون من مشاكل صحية أو ضعف في جهاز المناعة والرضع والأطفال الصغار والأشخاص الأكبر من 65 سنة.

أعراض التهاب الرئة البكتيري

ألم في الصدر يزداد سوءًا مع العطس أو السعال.

قشعريرة وتعرق.

خفقان في القلب.

مشاكل عامة في التنفس.

كحة جافة أو كحة مصحوبة ببلغم بألوان مختلفة.

حمى وارتفاع في درجة الحرارة.

فقدان للشهية.

إرهاق وضعف عام في الجسم.

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