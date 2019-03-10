3 أعشاب طبيعية تخفف من القلق والتوتر

يعاني الكثير من البالغين من اضطرابات القلق و التوتر، ويخشى البعض من استخدام الادوية والعلاجات بالوصفة التي قد يكون لها تأثير سلبي، ولكن باستخدام بعض المكونات والأعشاب الطبيعية يمكن إزالة الضغط والتوتر.

جذر عرق السوس

لعرق السوس تاريخ طويل في الاستخدامات الطبية، لمساعدة الناس بعدد من الطرق المختلفة كما في طب الأعشاب. واحد من أهم ميزات عرق السوس المهمة هو قدرته على مساعدة الجسم في السيطرة على حالات الإجهاد، يقدم عرق السوس هرمون طبيعي بديل عن الكورتيزون أي يمكن أن يكون مفيداً إلى حد كبير في إزالة حالة القلق. يمكنك احتساء شراب عرق السوس الساخن أحياناً للحصول على هذا التأثير.

البابونج

وجدت الدراسات أن بعض المركبات في البابونج تعمل على الدماغ بطريقة مشابهة لعمل العقاقير المخفضة للقلق مثل فاليوم و زناكس. شراب البابونج قد يساعد في التعامل مع العصبية، صداع الرأس فضلا عن فقدان الشهية. ويساعد شرب شاي البابونج في الحفاظ على صحة الكبد والرئة.

بذور الكافا

الكافا مرخي عضلي ممتاز وأيضاً تعمل بشكل جيد في معالجة القلق والاكتئاب كما ان بذور شجرة الكافا تحتوي على تأثيرات للاسترخاء وتعديل المزاج. لذلك اذا كنت تعاني من الضغط والقلق قم بتجربة تناول هذه العشبة. لكن لا ينصح بالكافا للأشخاص الذين يعانون من مشاكل في الكبد وللنساء الحوامل، والاطفال تحت سن ال 18.