أعشاب يمكنها معالجة غازات البطن

علاج الغازات والانتفاخ بالأعشاب

تعرف على مجموعة من الأعشاب التي قد تساعد في علاج الغازات والانتفاخ والتقليل منها:

1- البقدونس



إن كنت تعاني من الإصابة بالانتفاخ أو الغازات المزعجة، فقد يساعدك تناول كوب منش شاي بذور البقدونس في التخلص منها.

تساعد بذور البقدونس في علاج النفخة والغازات، فهي غنية بمضادات الأكسدة، كما تعمل على زيادة إدرار البول للتخلص من المشاكل الهضمية المختلفة.

2- الزنجبيل



أغلب الأشخاص يقومون باستخدام الزنجبيل كعلاج لمشكلة الغازات، حيث أنه يعمل على التقليل من تقلصات الأمعاء ويمتص السموم في الجهاز الهضمي ويعزز إفراز عصارته بما في ذلك الصفراء واللعاب.

بهذا الصدد وجدت دراسة علمية نشرت في مجلة (European Review for Medical and Pharmacological Studies) أن الزنجبيل يساعد في تسريع عملية الهضم وبالتالي التخلص من الطعام الموجود في المعدة، الأمر الذي ينتج عنه خروج الغازات من الجسم بشكل أسرع مما يخلصك من الإصابة بالنفخة أيضًا.

3- البابونج

يستخدم البابونج في الطب البديل من أجل علاج العديد من المشاكل الهضمية المختلفة، بما فيها النفخة والغازات.

وفي دراسات علمية استهدفت الحيوانات، وجد أن للبابونج أثر إيجابي في التقليل من خطر الإصابة بجرثومة المعدة، والتي تترافق مع أعراض مزعجة بما فيها النفخة والغازات.

مع ذلك، لا يزال هناك حاجة إلى الدراسات البشرية لتأكيد دور البابونج في هذا المجال.

4- جذور حشيشة الملاك

تصنف هذه العشبة من ضمن عائلة الكرفس، ومن الممكن الحصول على الشاي وإضافة بعضًا من الليمون لتحسين طعمه.

هذه العشبة تعمل على تحفيز إنتاج عصارة المعدة من أجل تحسين عملية الهضم، كما وجدت بعض الدراسات التي أجريت على الخلايا والحيوانات أن العشبة لها دور في التخفيف من الإصابة بالإمساك وبالتالي المساهمة في علاج الانتفاخ.

ملاحظة: يفضل ألا تقوم النساء الحوامل والمرضعات بتناول هذه العشبة لعدم وجود معلومات كافية حول مأمونيتها.

5- الكراوية

تعتبر الكراوية واحدة من أفضل العلاجات للغازات وعسر الهضم، بسبب وجود مادة الثيمول (Thymol) فيها.

من أجل تحضير هذا الشاي، عليك غلي بذورها مع الماء من ثم تصفيتها وإضافة القليل من الملح الأسود والليمون والعسل في حال رغبت بذلك.

6- النعناع

لشاي النعناع له تأثيرات مهدئة على الأمعاء ويساعد أيضاً في تقليل إجهاد المعدة.

تشير بعض الدراسات العلمية التي أجريت على الحيوانات إلى أن المركبات النباتية (الفلافونويد) الموجودة في النعناع قد تمنع نشاط الخلايا البدينة، وهي نوع من أنواع خلايا الجهاز المناعي التي تتواجد في الأمعاء، وقد تلعب دورًا في التخفيف من الانتفاخ.

7- الشمر

استخدمت بذور الشمر منذ القدم في الكثير من العلاجات البديلة، بما فيها تلك التي تخص الجهاز الهضمي.

يساعد تناول شاي الشمر في علاج مشكلة الإمساك والتي بدورها تقلل من الانتفاخ.

كما وجدت بعض الدراسات العلمية أن مستخلص السمر يساعد في الحماية من الإصابة بتقرحات المعدة، وبالتالي من انتفاخها.

علاج الغازات والنفخة بطرق أخرى

إلى جانب علاج النفخة والغازات بالأعشاب، من الممكن أن تساعد النصائح التالية في التقليل من هذه المشاكل المزعجة:

عدم الحديث أثناء تناول الطعام.

تجنب تناول الطعام عند الشعور بالغضب.

الإقلاع عن التدخين.

تجنب استخدام قشة الشرب.

التقليل من تناول العلكة.

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