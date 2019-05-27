أعمال العشر الأواخر في رمضان

من رحمة الله تعالى بعباده أنّه هيّأ وشرع لهم أيّامّاً ومواسم مباركة، يمكنهم فيها الإكثار من الطّاعات والعبادات تقرّباً إليه، ورغبةً في حصول الأجر والثّواب وزيادته، ومحو السّيئات والخطايا، ومن هذه الأيّام واللّيالي الفضيلة العشر الأواخر من رمضان، فهي أيّامٌ عظيمة يعظم فيها الأجر والثّواب، وينال المسلم بها رحمة الله تعالى كلّما زاد من إكثار أداء الأعمال الصّالحة، لذلك عليه اغتنامها قبل انقضائها، وعدم تفويت أجورها بانشغاله فيما يلهيه من متاع الدّنيا.

ومن أعمال العشرة الأواخر في رمضان:

1- الاعتكاف: هو التفرغ الكامل للعبادة، وأفضل أوقات الاعتكاف في العشرة الأواخر من شهر رمضان المبارك، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفي.

2- قراءة القرآن: يعد شهر رمضان أكثر شهر يفضل فيه الإكثار من تلاوة القرآن؛ وذلك لأهمية الشهر العظيم، ومضاعفة الثواب والأجر، خصوصاً في آخر عشرة أيام منه.

3- الإكثار من الصدقات: إنّ الإنفاق في سبيل الله من أفضل الأعمال في شهر رمضان المبارك، خاصة في العشرة الأواخر منه، فذلك يقرب قلوب الناس من بعضهم، ويطهر النفوس من الشح والبخل.

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