البوابة - يعد اختيار طلاء جدران غرف نوم الأطفال من الأمور المثيرة للجدل فأغلب الآباء والأمهات الجدد يفضلون الألوان الكلاسيكية. ولا يعرفون بأن بعض ألوان غرف نوم الأطفال يمكن أن تجلب الهدوء والسكينة، كما أن اختيار اللون الخاطئ يمكن أن يثير النشاط والحركة. تعالوا نتعرف على أبرز ألوان طلاء غرف نوم الأطفال:

أفضل ألوان الطلاء لغرف نوم الأطفال

الأزرق الفاتح: من المعروف أن الأزرق الفاتح مهدئ، مما يجعله خيارًا رائعًا لغرفة نوم الأطفال. تتضمن بعض ألوان الطلاء ذات اللون الأزرق الفاتح الشهيرة (Sherwin-Williams' Tranquility)، (Benjamin Moore's Gentle Blue)، (Valspar's Light Blue).

الأخضر الباهت: يعتبر الأخضر الباهت أيضًا خيارًا رائعًا لغرف نوم الأطفال. إنه مرتبط بالطبيعة والنمو ، ويمكن أن يخلق جوًا هادئًا ومريحًا. تشمل بعض ألوان الطلاء ذات اللون الأخضر الفاتح الشهيرة ملح والأخضر الورقي والأخضر البسيط.

الألوان المحايدة: الألوان المحايدة ، مثل الأبيض والبيج والرمادي ، تعد أيضًا اختيارًا جيدًا لغرف نوم الأطفال. فهي متعددة الاستخدامات ويمكن إقرانها بسهولة بألوان أخرى. بعض ألوان الطلاء المحايدة الشائعة في دور الحضانة تشمل مرمر شيروين ويليامز ، ودوف بنيامين مور الأبيض ، وفالسبار لينين وايت.

الباستيل: الباستيل طريقة رائعة لإضافة لمسة من اللطافة إلى غرف نوم الأطفال. إنها ناعمة ومهدئة ، ويمكن استخدامها لخلق مجموعة متنوعة من الأشكال المختلفة. تشمل بعض ألوان الباستيل الشائعة في غرف النوم، Pink Blush من Sherwin-Williams ، و Benjamin Moore's Cloud Nine ، و Valspar's Sweet Pea.

عند اختيار لون طلاء لغرف نوم طفلك ، من المهم مراعاة النمط العام للغرفة وألوان الأثاث والإكسسوارات. أنت أيضًا تريد اختيار لون تعتقد أنه سيكون مهدئًا ومهدئًا لطفلك.

أفضل ألوان الطلاء لغرف نوم الأطفال

فيما يلي بعض النصائح الإضافية لاختيار لون طلاء لغرف نوم طفلك:

ضع في اعتبارك الضوء الطبيعي في الغرفة. إذا حصلت الغرفة على قدر كبير من الضوء الطبيعي ، يمكنك اختيار لون أفتح. إذا كانت الغرفة أغمق ، قد ترغب في اختيار لون أغمق. فكر في جنس طفلك. إذا كنت تعرف جنس طفلك ، فقد ترغب في اختيار لون يرتبط تقليديًا بهذا النوع. ومع ذلك، لا توجد قواعد صارمة وسريعة ، لذا يمكنك اختيار أي لون تريده. لا تخف من التجربة. هناك العديد من ألوان الطلاء المختلفة المتاحة ، لذلك لا تخف من تجربة بعض الألوان المختلفة قبل اتخاذ قرار. يمكنك دائمًا الطلاء عليها إذا لم تعجبك. الأهم من ذلك ، اختر اللون الذي تحبه والذي تعتقد أنه سيخلق مساحة هادئة ومريحة لطفلك.

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