البوابة - تعد الرحلات البرية بالسيارة من أجمل الرحلات التي يمكنك القيام بها، فهي تساعدك على التنقل في المناطق السياحية الجميلة وبين ربوع الطبيعة والاستمتاع بها بعيداً عن شوارع المدن المزدحمة بقوافل السياح والباصات.

أفضل الرحلات البرية في إيطاليا

فيما يلي بعض من أفضل الرحلات البرية في إيطاليا:

ساحل أمالفي: هذه واحدة من الرحلات البرية الأكثر شعبية في إيطاليا، وذلك لسبب وجيه. توفر الطرق المتعرجة على طول الساحل إطلالات خلابة على البحر الأبيض المتوسط، والمدن الواقعة على الجرف، والنباتات المورقة. تشمل بعض المعالم البارزة في هذه الرحلة البرية بوسيتانو وأمالفي ورافيلو.

توسكان شيانتي: تأخذك هذه الرحلة البرية عبر قلب توسكانا، حيث يمكنك الاستمتاع بالتلال المتموجة ومزارع الكروم وبساتين الزيتون. تشمل بعض المعالم البارزة في هذه الرحلة البرية منطقة النبيذ شيانتي كلاسيكو ومدينة سان جيمينيانو ومدينة سيينا التي تعود للقرون الوسطى.

الدولوميت: تأخذك هذه الرحلة البرية عبر سلسلة جبال الدولوميت المذهلة، المعروفة بقممها المتعرجة وبحيراتها الفيروزية. تشمل بعض المعالم البارزة في هذه الرحلة البرية مدينة كورتينا دامبيزو وجبال Tre Cime di Lavaredo وممر سيلا.

ساحل أمالفي والدولوميت: هذه رحلة برية أطول تجمع بين أفضل ما في العالمين. ستبدأ بالقيادة على طول ساحل أمالفي، ثم تتجه إلى الداخل إلى جبال الدولوميت. يعد هذا خيارًا رائعًا إذا كنت تريد رؤية مجموعة متنوعة من المناظر الطبيعية في إيطاليا.

الريفييرا الإيطالية: تأخذك هذه الرحلة البرية على طول ساحل ليغوريا المشهورة بشواطئها الجميلة ومدنها الساحرة ومناظرها الخلابة للبحر الأبيض المتوسط. تشمل بعض المعالم البارزة في هذه الرحلة البرية قرى سينك تير ومدينة بورتوفينو ومدينة جنوة.

هذه مجرد أمثلة قليلة من العديد من الرحلات البرية الرائعة التي يمكنك القيام بها في إيطاليا. بغض النظر عن اهتماماتك، فمن المؤكد أنك ستجد رحلة برية مثالية بالنسبة لك.

عند التخطيط لرحلتك البرية، تأكد من مراعاة الوقت من العام الذي تخطط للسفر فيه. يمكن أن تكون بعض الطرق في إيطاليا مغلقة خلال أشهر الشتاء، لذا من المهم التحقق من حالة الطريق قبل الذهاب. يجب عليك أيضًا التأكد من أن لديك خريطة جيدة وجهاز تحديد المواقع (GPS)، حيث أن بعض الطرق في إيطاليا يمكن أن تكون ضيقة ومتعرجة.

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