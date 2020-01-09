أفضل الطرق لعلاج الإمساك عند الرضع

يمكن هضم حليب الأم بسهولة من قبل الأطفال ويعتبر ملينًا طبيعيًا. وبالتالي ، فإن الإمساك عند الرضاعة الطبيعية أمر نادر الحدوث ، ولكن هذا لا يعني أنه لا يمكن أن يحدث. يكون لدى الأطفال الذين يرضعون رضاعة طبيعية فرص أقل للإصابة بالإسهال والإمساك مقارنةً بالأطفال الذين يتناولون الحليب الصناعي.

في أغلب الأحيان ، من الطبيعي أن يمضي الطفل أيامًا أو أكثر من أسبوع دون افراغ للأمعاء. ولكن إذا كان طفلك مصابًا بالإمساك ، فهو بحاجة إلى المساعدة.

أعراض الإمساك عند الأطفال:

انتفاخ وتصلب المعدة.

براز اشبه بالحصاة

البكاء أثناء افراغ الأمعاء

عدم الرغبة في تناول الطعام

ظهور دم في البراز (بسبب تمزق بعض الأنسجة الشرجية).

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ممارسه الرياضه

يمكن أن تحفز الحركة أحشاء الطفل تمامًا كما تفعل عند البالغين. لذلك يمكنك تحريك ساق طفلك بلطف وتقليد حركة ركوب الدراجة. القيام بذلك قد يساعد في تحسين حركة الأمعاء.

الحمام الدافئ

يمكن للحمام الدافئ ان يساعد على استرخاء عضلات بطن طفلك ومنعها من الإجهاد. يمكن أن يخفف أيضا من الضيق وعدم الراحة .

بعض التغييرات الغذائية يمكن أن تساعد في الإمساك ولكن هذه التغييرات سوف تعتمد على عمر الطفل والنظام الغذائي.

إذا كان الطفل يرضع فقط من الثدي ، يمكن للأم أن تتخلص من أشياء مثل الألبان وأن تدرج المزيد من الألياف في نظامها الغذائي.

لتغذية الرضع ، يمكنك تجربة بعض الصيغ المختلفة. من المحتمل أن التغييرات الغذائية قد لا تساعد . استشر طبيبك.

إذا بدأ طفلك في تناول الأطعمة الصلبة ، يمكنك إعطائه الأطعمة الغنية بالألياف. يمكنك محاولة إعطائهم تفاحة بدون قشر ، بروكلي ، حبوب كاملة ، خوخ ، كمثرى .

الترطيب

لا يحتاج الأطفال إلى أي سوائل أخرى غير الحليب الذي يوفر لهم ما يكفي من الماء.

لكن الأطفال الذين يعانون من الإمساك يمكنهم الاستفادة من كمية صغيرة من السائل الزائد. يمكنك إعطاء طفلك بعض عصير الفاكهة أو الماء إذا كان عمره أكثر من ستة أشهر.

التدليك

يمكن أن يساعد تدليك المعدة على تخفيف الإمساك. استخدم أطراف أصابعك لعمل حركة دائرية على المعدة بنمط عقارب الساعة. المشي يكون بالأصابع حول السرة في اتجاه عقارب الساعة. أمسك أقدام الطفل وادفع القدمين برفق نحو البطن.