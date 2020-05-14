أفضل العلاجات المنزلية للأيدي الجافة من المطهرات

اذا كنت تستخدم معقمات ومطهرات اليدين منذ فترة فلا شك بأنك بدأت تشعر بجفاف وتقشر يديك. حسنًا ، لست وحدك. لم يترك لنا تفشي الفيروس التاجي خيارًا سوى غسل وتعقيم أيدينا بشكل متكرر. لكن هذا الاستخدام المتكرر للمطهر وغسل اليدين يجعل أيدينا جافة للغاية. تؤدي المادة الكيميائية الموجودة في الصابون والمطهرات إلى تقشير الجلد لدى البعض. لا تقلق ، إليك بعض العلاجات المنزلية التي يمكن أن تهدئ بشرتك الجافة.

الصبار

الصبار له تأثير مهدئ وملطف على بشرتك. كما أن له خصائص مضادة للبكتيريا ومضادة للالتهابات. يتوفر الصبار بسهولة دون وصفة طبية أو يمكنك استخدام الصبار الطازج إذا كان لديك نبات في المنزل. يعمل كمرطب طبيعي وآمن.

الفازلين

منذ سنوات يستخدم الفازلين كمرطب. ويعمل الفازلين كحاجز على بشرتك وبالتالي تأمين زيوت الجلد الطبيعية.

زيت بذور عباد الشمس

وجدت دراسة أجريت في عام 2013 أن زيت بذور عباد الشمس يحسن الترطيب عند استخدامه كمرطب. وجدت نفس الدراسة أن استخدام زيت الزيتون يمكن أن يعالج الجلد المتضرر. ليست جميع الزيوت الطبيعية مناسبة للاستخدام كمرطبات.

الشوفان

يمكن أن تساعد إضافة الشوفان الخام الى ماء الاستحمام على تجديد شباب البشرة. يمكنك خلط الشوفان بزيت الزيتون وفرك الخليط على بشرتك أو وضع الشوفان مباشرة في الماء والاستحمام به.

لبس القفازات

بدون مساعدة منزلية ، لم يعد لدينا خيار سوى القيام بجميع الأعمال المنزلية بمفردنا. الحل السهل لذلك هو ارتداء القفازات المطاطية أثناء غسل الأواني والملابس والمسح.

يمكن أن يؤدي التعرض المطول للماء إلى تجفيف الجلد لأنه يزيل كل زيوت الجلد الطبيعية. ستعطي القفازات يدك طبقة واقية وتمنع يديك من الجفاف.

عصير الليمون

يعمل عصير الليمون بشكل جيد عندما يتعلق الأمر بمحاربة الجلد الجاف. الليمون هو مصدر غني بالبوتاسيوم يمكن أن يساعد في تجديد البشرة الجافة. يمكن أن يساعد فيتامين ج في الليمون في تأخير الخطوط الدقيقة التي يسببها جفاف الجلد .

زيت جوز الهند

وجدت دراسة أجريت عام 2014 أن جوز الهند يعمل بشكل رائع لغرض الترطيب. زيت جوز الهند آمن وفعال مثل الفازلين لعلاج البشرة الجافة. يحسن استخدام جوز الهند بانتظام الترطيب. ويحتوي زيت جوز الهند على حمض دهني مشبع له خصائص مطرية. المطريات هي دهون تعمل كمرطب عن طريق سد الفجوات في الجلد الجاف وبالتالي جعلها ناعمة.