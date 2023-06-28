يرتقب جميع المسلمين في كل مكانٍ من بقاع العالم قدوم عيد الأضحى المبارك، العيد الأكبر والأعظم إذ يأتي بعد أداء فريضة الحج وصعود الحجاج إلى صعيد عرفات ورمي الجمرات، وفي أيام العيد تجتمع العائلات ويعم السرور والفرح بين المسلمين عامة، وتذهب إلى المطاعم لتناول المشاوي والمأكولات الشرقية الشهية والتي تعتبر جزءًا أساسياً من مائدة الطعام في الأردن لتعكس جواً من المتعة والتسلية بقدوم العيد.

تعالوا معنا لنتعرف على مجموعة من أفضل المطاعم التي تقدم المشاوي في الأردن:

مطاعم عمان الكبرى

مطعم برج الحمام

مطعم برج الحمام في فندق الانتركونتيننتل وهو مطعم رائع للأطعمة اللبنانية حائز على عدة جوائز ويتمتع بشعبية كبيرة لدى الطبقة الراقية والثرية في عمان، ويشتهر مطعم برج الحمام بتقديمه لنوعية ذات جودة عالية من الطعام، ويشتهر أيضاً بالخدمة المميزة، مما يجعلك تشعر وكأنك تتناول الطعام في وسط أجواء من الرفاهية والفخامة في حقبة ماضية، يشتهر المطعم بتقديمه لمجموعة مميزة من المقبلات اللبنانية الشهية بالإضافة إلى الحلويات الشرقية بمختلف أنواعها، والعصائر الطبيعية ولا ننسى الارجيلة.

مطعم فخر الدين

من أفضل المطاعم التي تقدم المشاوي في الأردن مطعم فخر الدين حيث يعتبر من أقدم المطاعم في الأردن وأعرقها، وأفضل المطاعم من فئة خمس نجوم، يقدم ألذ وأشهى الطعام خاصة المشاوي والمقبلات الباردة والساخنة، ويتميز بخدمته الرائعة وإدارته الناجحة وديكوراته القديمة الرائعة.

مطعم ليفانت

مطعم كرم بيروت

المطعم اللبناني أم خليل في جرش

المطعم اللبناني أم خليل في جرش أفضل المطاعم التي تقدم المشاوي في الأردن وهو مطعم يقدم ألذ المأكولات اللبنانية المتنوعة والمازات المجهزة بطريقة إبداعية عالية من قبل طاقم المطعم، مع أجواء ممزوجة بالراحة والرفاهية فهو مطعم مثالي يناسب العائلات صخاصة في الأعياد مع تناول وجبة بهدوء وراحة تامة.

مطعم راجعين

مطعم كوخ دابوق

مطعم كان زمان

مطعم كبابجي

مطعم طواحين الهواء

مطعم حكاية الرابية

مطعم ومشاوي جنة المدينة

مطعم وتر زياب

مطعم وتر زياب من أفضل المطاعم التي تقدم المشاوي في الأردن ويقع في منطقة الفحيص في محافظة البلقاء، يتميز بديكور المطعم العريق والمميز، ويتمتع هذا المطعم بخدمة أكثر من رائعة ويقدم أشهى الأكلات والمقبلات الباردة والساخنة مع سماع أغاني الطرب الأصيل وأشهى نفس أرجيلة.

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