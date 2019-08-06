أفضل النصائح للتخلص من البثور المفاجئة

لقد مررنا جميعًا بظروف مشابهة، نخطط للخروج مع الأصدقاء أو السفر أو حتى قضاء وقت ممتع مع العائلة، فتظهر بثرة أو مجموعة بثور تزعجنا، هذه النصائح المفيدة من الخبراء ستساعدك على مواجهة أي بثرة بحل فعال.

البثور المفاجئة

ما يجب فعله: يمكنك تجربة أي من النصائح التالية ، اعتمادًا على شدة البثرة. إذا كانت البثرة مؤلمة وتكون بها "صديد ابيض" ، ضعي قناعًا من الطين على البثرة واتركيها لمدة 2-3 ساعات ؛ سوف يساعد ذلك في تقليص حجمها. بدلاً من ذلك ، يمكنك استخدام كريمات OTC المحتوية على حمض الساليسيليك أو فوسفات الكليندامايسين.

تخلط 3 قطرات من زيت شجرة الشاي في 2 ملعقة كبيرة ماء. تنقع كرة من القطن فيها وتطبق على البثرة. خصائص زيت شجرة الشاي المضادة للبكتيريا والالتهابات ستقلل من التورم والاحمرار.

ضعي قرصًا واحدًا من الأسبرين واخلطيه في الماء لتكوين عجينة. ضعيها على حب الشباب واشطفيها بعد 5 دقائق (لا تتركيها لفترة أطول لأنه دواء). فعاليتها المضادة للالتهابات سيساعد في تقليص حب الشباب بسرعة.

إذا كانت البثرة مؤلمة ولا يوجد صديد ، فيفضل استشارة طبيب الأمراض الجلدية للحصول على حقنة مضادة للالتهابات لجعل البثرة تختفي بين عشية وضحاها.