تعتمد السياحة في دبي على التسوق وزيارة الأماكن الترفيهية والأماكن الفخمة ورؤية ناطحات السحاب إلى جانب الأماكن التاريخية في دبي، إذا كنت تخطط لزيارة دبي قريبًا، فأنت في المكان الصحيح، حيث سنأخذكم في جولة إلى أهم أماكن السياحة في دبي.

أفضل اماكن السياحة في دبي التي يجب زيارتها

تضم إمارة دبي أنواعًا مختلفة من السياحة لتناسب الجميع، بعض الناس يفضلون الذهاب إلى أماكن للترفيه في دبي، والبعض يفضل الذهاب إلى الأماكن التاريخية والتراثية وغيرها، وفي السطور القادمة سوف نقدم لكم أفضل وأبرز أماكن السياحة في دبي.

نافورة دبي الراقصة

تعتبر نافورة دبي الراقصة من أشهر مناطق الجذب السياحي في دبي، وتعتبر من أطول النوافير الاستعراضية في العالم، تقام عروضها كل نصف ساعة، حيث تتراقص المياه على أنغام الموسيقى بطريقة رائعة، وتجذب العديد من السياح في دبي، وتعتبر من أهم مناطق الجذب السياحي في دبي.

تقدم عروضها اليومية من السادسة مساءً حتى العاشرة مساءً.

تتراوح أسعار بطاقات نافورة دبي الراقصة ما يقرب من 65 درهمًا.

برج خليفة

يعتبر برج خليفة من أشهر أماكن السياحة في دبي، وهو الأكثر شهرة في العالم، ويعتبر من ناطحات السحاب الضخمة التي يبلغ ارتفاعها 828 مترًا، تم افتتاحه في عام 2010 ليصبح أحد أهم مناطق الجذب السياحي في الإمارات. من الطابق العلوي يمكن للزوار مشاهدة إمارة دبي بأكملها، وهو يضم العديد من الطوابق بما في ذلك المطاعم، ومسجد، وحمام السباحة. ما يميز برج خليفة وجود حديقة البرج على مساحة 11000 متر مربع حيث يمكن التنزه بداخلها مشياً على الأقدام أو باستئجار دراجات هوائية.

أوبرا دبي

بالنسبة لأولئك الذين يحبون الذهاب إلى الأوبرا ومشاهدة العروض المختلفة، سيحبون بالطبع زيارة أوبرا دبي المطلة على نافورة دبي، تم تصميمها على شكل سفينة شراعية، لذلك فهي تعتبر من أشهر أماكن السياحة في دبي، يشمل المكان المسرح الرئيسي ودار الأوبرا، والأوركسترا، بجوارك مخصصة للزائرين يتسع إلى 2000 زائر، كما يمكن الذهاب إلى الحديقة المغطاة داخل المبنى بجانب العديد مطاعم دبي.

دبي أكواريوم

هي أشهر حديقة حيوانات مائية في دبي تضم أنواعًا عديدة من الحيوانات البحرية تزيد أنواعها عن أكثر من 33000 كائن بحري، إلى جانب العديد من أسماك القرش، تقع الحديقة المائية في الطابق الأول في أشهر مولات دبي وهو دبي مول. يمكنك زيارته للتعرف على الكائنات البحرية الموجودة بداخله، إلى جانب الاستمتاع بالغوص في منطقة الغوص، أو الذهاب إلى الحديقة المائية، أو التنزه مع الأصدقاء والعائلة وأخذ الصور التذكارية في حوض السمك في دبي. بالطبع، سوف يحب أطفالك مشاهدة عروض حوريات البحر.

بوليوود باركس دبي

إذا كنت من محبي التشويق والرومانسية والمغامرة والكوميديا ومشاهدة العروض الراقصة، ستحب بالطبع زيارة بوليوود باركس دبي، وتمثل منطقة الترفيه كل ما يتعلق بعالم صناعة السينما الهندية، بجانب كل ما يتعلق بمدينة مومباي، ستستمتع بمشاهدة عروض الرقص الهندي الحي، إلى جانب العروض الموسيقية التي تم تصميمها من أفلام بوليوود. بالإضافة إلى ذلك، يضم المكان بعض الألعاب المستوحاة من أفلام بوليوود، بالإضافة إلى مطاعم تقدم وجبات هندية متنوعة.

يمكنك الذهاب في أي يوم من أيام الأسبوع من الثانية بعد الظهر إلى العاشرة مساءً.

سكاي دايف دبي

من أبرز أماكن السياحة في دبي والتي تستقطب الكثير من الزوار من مختلف دول العالم، وقد يأتي البعض على وجه الخصوص إلى دبي من أجل زيارة سكاي دايف دبي، حيث يمكنك القفز من ارتفاع يصل الى 13000 قدم وأخذ الصور التذكارية أثناء القفز ستشعر كأنك تحلق في السماء، يمكنك الحصول على التدريب اللازم والقفز بمفردك أو طلب القفز مع أحد المدربين.

خليج الدلافين في دبي

يعتبر خليج الدلافين في دبي من الأماكن الرائعة لمحبي الدلافين والغوص معهم، حيث يمكنك اللعب مع الدلافين والسباحة معهم والتقاط صور تذكارية، بالطبع ستكون تجربة لا تُنسى خاصة للأطفال، وتعتبر من أجمل اماكن السياحة في دبي، فمن منا لا يريد عناق الدلافين؟!.

الحجرات المفقودة

من بين اماكن سياحية في دبي للأطفال هي الحجرات المفقودة، حيث يضم المكان أكثر من 20 معرض لجميع المخلوقات البحرية ويعتبر من أجمل أماكن السياحة في دبي، ومن خلال الحجرات، يمكنك مشاهدة الأنفاق تحت الماء واستكشاف المتاهات وتعتبر الحجرات المفقودة من أجمل أماكن السياحة في دبي.

سوق الذهب في دبي

يعتبر سوق الذهب في دبي من بين الأسواق الشعبية في دبي، تأسس عام 1940 وحتى الآن يعتبر من الوجهات الرئيسية لرجال الأعمال والتجار والسياح والمقيمين، حيث يحتوي على العديد من المحلات التي تبيع المصوغات الذهبية وكذلك الأحجار الكريمة، ويتم عرضها بطريقة رائعة، بجانب التصميم الفريدة والرائعة وهو من أكبر أسواق الذهب في العالم ومن أفضل أسواق دبي.

متحف دبي

تم افتتاح متحف دبي في عام 1971 بهدف رئيسي هو عرض الحياة التقليدية القديمة في دبي، ويضم العديد من التحف والأنتيكات، بجانب المشغولات اليدوية من أفريقيا والدول الآسيوية، بالإضافة إلى عرض بعض الآثار المكتشفة حديثًا، يمكنك زيارة المتحف لمشاهدة تاريخ دبي ومشاهدة أبراج الرياح الرائعة حيث كانت تستخدم في السابق لتبريد المكان.

برج العرب

برج العرب من أفخم فنادق دبي والأكثر شهرة في العالم، قلت وهو يقع في إمارة دبي، وهو من أشهر أماكن سياحية في جميرا دبي، تم تصميمه على شكل مركب شراعي يصل ارتفاعه إلى 321 م، يمكنك القيام بالعديد من الأنشطة داخل برج العرب ومنها الذهاب إلى النادي الصحي الذي يقع في الطابق الثامن عشر بجوار الحمامات الخاصة للمساج أو الجاكوزي، بجانب الذهاب إلى نادي اللياقة البدني وتناول الطعام في العديد من المطاعم في برج العرب الذي يطل على ساحل دبي بأكمله.

من أكثر التجارب الآسرة التي ستلفت انتباهك بالتأكيد داخل فندق برج العرب هي تجربة تناول الطعام في المطعم تحت الماء، حيث يمكنك الوصول إليه عن طريق غواصة خاصة.

جزيرة النخلة دبي

من أشهر أماكن السياحة في دبي جزيرة نخلة التي شيدت منتصف عام 2001 وفي عام 2007 أصبحت من أكبر الجزر الاصطناعية في العالم، وتعد من أهم الوجهات السياحية في الإمارات، والآن هناك العديد من المنتجعات الصحية التي جعلتها من أشهر الأماكن في دبي، والتي يمكنك الذهاب إليها للاسترخاء والاستمتاع بالأنشطة العديدة بداخلها، كما يمكنك تجربة القفز المظلي في دبي ومشاهدة الشكل العام للجزيرة الاصطناعية، وهي على شكل نخلة.

من أشهر المنتجعات الصحية على الجزيرة منتجع أتلانتس الشهير، حيث ستقضي وقتًا رائعًا بالداخل والاستمتاع بالرمال الرائعة والمياه الزرقاء، أو الذهاب إلى حديقة أكوافنتشر والاستمتاع بالعديد من الألعاب المائية المميزة، إذا كنت من محبي التجديف بالكاياك، فسوف تستمتع بممارستها على شواطئ نخلة جميرا.

محمية دبي الصحراوية

إذا كنت من محبي الرمال الذهبية ومن محبي الصحراء وتستمتع بالتخييم ، فبالطبع ستحب زيارة محمية دبي الصحراوية التي تعد من أجمل الأماكن السياحية في الإمارات وما يميزها وجود منتجع المها الصحراوي بالقرب منها، يمكنك قضاء يوم مميز لا يمكن نسيانه داخل المحمية، ومشاهدة أنواع كثيرة من الزواحف والثدييات بجانب مشاهدة أنواع مختلفة من الطيور والنباتات، وبعد ذلك يمكنك الذهاب إلى منتجع المها الصحراوي ومشاهدة الصحراء الرائعة، داخل المنتجع، يمكنك ركوب الجمال والخيول، أو الاستمتاع برحلات السفاري وتناول المأكولات والمشروبات العربية الأصيلة.

من أبرز الأماكن الترفيهية في دبي هي ملاهي اي ام جي وتعتبر واحدة من أفضل ملاهي دبي، تزيد مساحتها عن مليون ونصف قدم مربع، بداخلها ستجد العديد من الأنشطة للكبار والصغار وبالطبع هي تعتبر من أماكن سياحيه في دبي للأطفال، سيستمتع الأطفال بداخلها بشكل كبير خاصة مع تجربة كافة ألعاب التشويق والإثارة مثل كابتن أمريكا وسبايدر مان و عالم مارفل وغيرها العديد من الألعاب الأخرى.

ليجولاند دبي

من أشهر الأماكن السياحية في دبي وأماكن الترفيه في دبي هي منتزه ليجولاند دبي الترفيهي، وهو مناسب للأطفال حتى سن 12 عامًا، كما يحب بعض البالغين زيارتها للاستمتاع بالعديد من العروض الترفيهية وأكثر من 40 لعبة مع 15000 مجسم، يمكن للأطفال الاستمتاع بقيادة الطائرات والسيارات وجميع وسائل النقل داخل مدينة الليجو.



كما تضم العديد من عروض السينما رباعية الأبعاد ومنطقة المغامرات، ويحيط بالمنتزه الترفيهي العديد من المقاهي والمطاعم التي يمكنك زيارتها في أي يوم من أيام الأسبوع من الساعة العاشرة صباحًا حتى السادسة مساءً.

وايلد وادي دبي



تقع وايلد وادي سيتي في دبي أمام برج العرب، وتضم العديد من الألعاب، وأكثر من 30 لعبة، وبها العديد من الأنشطة الترفيهية المناسبة لجميع أفراد الأسرة، تعتبر من أفضل مدينة ألعاب مائية في دبي، وتحتوي على العديد من المنزلقات المائية العملاقة، مع إمكانية تحدي الأمواج وركوب الأمواج، يمكنك زيارتها في أي يوم من أيام الأسبوع من الساعة العاشرة صباحًا حتى السابعة مساءً.

حديقة زعبيل دبي

من أفضل الأماكن السياحية في دبي حديقة زعبيل دبي، وهي من أشهر حدائق دبي، تبلغ مساحة الحديقة أكثر من 47 هكتارًا، مقسمة إلى ثلاثة أقسام متصلة ببعضها البعض بواسطة جسرين معلقين وبها العديد من المرافق الترفيهية، يمكنك أيضًا استئجار قارب والاستمتاع برحلة داخل بحيرة زعبيل أو إقامة حفلة شواء في الحديقة مع الأصدقاء والعائلة، ويوجد سينما ثلاثية الأبعاد في الحديقة، يمكنك الاستمتاع بمشاهدة الأفلام بها، أو التنزه والمشي داخل المساحات الخضراء سيرًا على الأقدام أو استئجار دراجة.