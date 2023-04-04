البوابة - يحلو لنا في شهر رمضان تناول وجبة الإفطار في البوفيهات الرمضانية والتي توفر أجواء رمضانية جميلة وممتعة بالفوانيس وزينة رمضان، والتنوع بالأطباق ما بين الشرقية والغربية والخليجية، وهناك الكثير من المطاعم التي تقدم أفضل بوفيهات إفطار رمضان 2023 في الأردن للذهاب إليها خلال عطلة نهاية الأسبوع برفقة العائلة أو الأصدقاء من باب التغيير عن الروتين.

وفي هذا المقال اليوم نسلط الضوء على أفضل بوفيهات إفطار رمضان 2023 في الأردن لتستمتع برفقة أسرتك وأصدقائك بأجواء مثالية في شهر رمضان المبارك:

أفضل بوفيهات إفطار رمضان 2023 في الأردن

مطعم الزوادة

Shamsa Rooftop Restaurant and Cafe- مطعم شمسة كافيه

مطعم سلمى

مطعم ومنتجع تل الرمان

مطعم ورد

مطعم جبري

مطعم المحيط للمأكولات البحرية

مطعم عالية المركزي

مطعم خيل وليل

مطعم موال

مطعم جبران

مطعم بيت حليمة

مطعم فيفيد

مطعم عود

مطعم ميجانا

مطعم أسرار آدم

مطعم دهب

مطعم زوار

كوشينز لاونج كافية

‫بوهو هاوس

retroads restaurant

الخيم الرمضانية في الأردن لعام 2023

خيمة مستكة Mystica

خيمة ريا Ria RestoLounge

خيمة الدراويش Al Daraweesh Ramadan

خيمة سهراية Sahraya في دنيا روف توب

خيمة عود وطرنيب

فنادق للإفطار الرمضاني في الأردن لعام 2023

فندق فيرمونت Fairmont Amman

فندق الريتز كارلتون The Ritz-Carlton

فندق سانت ريجيس The St. Regis Amman

فندق جراند حياة عمان Grand Hyatt Amman

فندق انتركونتيننتال InterContinental Jordan Hotel

فندق فورسيزونز Four season Hotel

فندق شيراتون Sheraton Amman Al Nabil Hotel‎‏

فندق موفنبيك Mövenpick Hotel Amman

نادي السيارات الملكي الأردني Royal Automobile Club of Jordan - RACJ

نادي ديونز Dunes Club Amman

مطاعم أردنية لتناول الإفطار في رمضان