البوابة - يحلو لنا في شهر رمضان تناول وجبة الإفطار في البوفيهات الرمضانية والتي توفر أجواء رمضانية جميلة وممتعة بالفوانيس وزينة رمضان، والتنوع بالأطباق ما بين الشرقية والغربية والخليجية، وهناك الكثير من المطاعم التي تقدم أفضل بوفيهات إفطار رمضان 2023 في الأردن للذهاب إليها خلال عطلة نهاية الأسبوع برفقة العائلة أو الأصدقاء من باب التغيير عن الروتين.
وفي هذا المقال اليوم نسلط الضوء على أفضل بوفيهات إفطار رمضان 2023 في الأردن لتستمتع برفقة أسرتك وأصدقائك بأجواء مثالية في شهر رمضان المبارك:
أفضل بوفيهات إفطار رمضان 2023 في الأردن
- مطعم الزوادة
- Shamsa Rooftop Restaurant and Cafe- مطعم شمسة كافيه
- مطعم سلمى
- مطعم ومنتجع تل الرمان
- مطعم ورد
- مطعم جبري
- مطعم المحيط للمأكولات البحرية
- مطعم عالية المركزي
- مطعم خيل وليل
- مطعم موال
- مطعم جبران
- مطعم بيت حليمة
- مطعم فيفيد
- مطعم عود
- مطعم ميجانا
- مطعم أسرار آدم
- مطعم دهب
- مطعم زوار
- كوشينز لاونج كافية
- بوهو هاوس
- retroads restaurant
الخيم الرمضانية في الأردن لعام 2023
- خيمة مستكة Mystica
- خيمة ريا Ria RestoLounge
- خيمة الدراويش Al Daraweesh Ramadan
- خيمة سهراية Sahraya في دنيا روف توب
- خيمة عود وطرنيب
فنادق للإفطار الرمضاني في الأردن لعام 2023
- فندق فيرمونت Fairmont Amman
- فندق الريتز كارلتون The Ritz-Carlton
- فندق سانت ريجيس The St. Regis Amman
- فندق جراند حياة عمان Grand Hyatt Amman
- فندق انتركونتيننتال InterContinental Jordan Hotel
- فندق فورسيزونز Four season Hotel
- فندق شيراتون Sheraton Amman Al Nabil Hotel
- فندق موفنبيك Mövenpick Hotel Amman
- نادي السيارات الملكي الأردني Royal Automobile Club of Jordan - RACJ
- نادي ديونز Dunes Club Amman
مطاعم أردنية لتناول الإفطار في رمضان
- مطعم فخر الدين - Fakhreldin Restaurant
- مطعم صوفيا - Sofia Turkish restaurant
- مطعم لالي سوفراسي التركي - Lale Sofrasi
- مطعم شين - Sheen Restaurant
- مطعم لقمة على الكانون - Logmeh al kanoun
- مطعم شرار - chararr restaurant
- مطعم كوخ دابوق - Dabouq Cottage
- مطعم كرم بيروت - Karam Beirut
- مطعم ليفانت - Levant restaurant
- مطعم الزوادة - Zuwwadeh Restaurant
- مطعم راجعين - Rajeen Restaurant
- مطعم مجدولين - Majdoline Restaurant
- مطعم نور اللبناني - فندق فيرمونت
- مطعم السنيور - Alsinior
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