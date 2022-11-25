أفضل طرق علاج ألم في الركبة عند ثنيها وفردها

يعتقد البعض بأن الحل الأمثل في علاج ألم في الركبة عند ثنيها وفردها، هو البقاء مستلقي وفرد الركبة وتدفئتها، لكن تختلف كل حالة عن الأخرى، فهناك بعض الحالات التي تحتاج إلى جلسات العلاج الطبيعي، وبعض الحالات تتطلب دعامة للركبة، لكن هناك البعض الذي يتطلب التدخل الجراحي، كما يعاني الأشخاص في مختلف الأعمار من مشكلة ألم الركبة، لكن تختلف أعراض كل حالة عن الأخرى، لذا لا بد من توضيح كافة الأعراض المصاحبة لألم الركبة للحصول على العلاج المناسب.

أسباب آلام الركبة عند ثنيها

في البداية علينا أن نوضح أسباب آلام الركبة عند ثنيها، قبل الدخول في تفاصيل علاج ألم في الركبة عند ثنيها وفردها، ومن أبرز الأسباب الشائعة لألم الركبة ما يلي:

الضغط باستمرار على الركبة : كثرة ثنى الركبة خاصة عند الرياضين تؤثر بالسلب على الركبة، حيث تتكون الركبة من غضاريف وأربطة وعظام، كما إن الوظيفة الأساسية لها هي فرد الجسم وتحمله، لكن زيادة الضغط عليها تعمل على إصابتها وبالتالي الشعور بألم في الركبة

: كثرة ثنى الركبة خاصة عند الرياضين تؤثر بالسلب على الركبة، حيث تتكون الركبة من غضاريف وأربطة وعظام، كما إن الوظيفة الأساسية لها هي فرد الجسم وتحمله، لكن زيادة الضغط عليها تعمل على إصابتها وبالتالي الشعور بألم في الركبة وجود مشاكل عظمية في الركبة : يكون في هذه الحالة عظم الوركين حتى الكاحلين خارج عن الطبيعي، لذا سيؤدي ذلك إلى الإضرار بالركبة.

: يكون في هذه الحالة عظم الوركين حتى الكاحلين خارج عن الطبيعي، لذا سيؤدي ذلك إلى الإضرار بالركبة. الإصابات الرياضية أو حوادث الطرق : من الممكن أن يحدث سقوط على الركبة أثناء لعب كرة القدم، أو غير ذلك، أو التعرض للخبط أو أي شيء آخر قد يضر بالركبة كثيرا.

: من الممكن أن يحدث سقوط على الركبة أثناء لعب كرة القدم، أو غير ذلك، أو التعرض للخبط أو أي شيء آخر قد يضر بالركبة كثيرا. ممارسة الرياضة العنيفة : هناك بعض التمارين الرياضية التي تهدف إلى تقوية وإطالة العضلات، حيث تعتمد هذه التمارين على كثرة ثنى وفرد الركبة، لذا يحدث إصابات في الركبة.

: هناك بعض التمارين الرياضية التي تهدف إلى تقوية وإطالة العضلات، حيث تعتمد هذه التمارين على كثرة ثنى وفرد الركبة، لذا يحدث إصابات في الركبة. ضعف عضلات الفخذين أو بطة الساق: إذا كانت عضلات الفخذين ضعيفة وهشة فإن ذلك من الممكن أن يؤدي إلى الإصابة بانزلاق غضروفي في الركبة وبالتالي التعرض لمشاكل أكبر.

أسباب أخرى لألم الركبة

إذا كنت تعاني من ألم الركبة عند ثنيها وفردها، فعليك تحديد السبب وراء ذلك حتى تتمكن من الحصول على العلاج المناسب، ومن أشهر الأسباب الطبية:

انهيار غضروف الركبة : يصيب أشخاص المصابين بهشاشة العظام خاصة حيث يتآكل غضروف الركبة مما يسبب ألم عند ثني الركبة في الصلاة خاصة.

: يصيب أشخاص المصابين بهشاشة العظام خاصة حيث يتآكل غضروف الركبة مما يسبب ألم عند ثني الركبة في الصلاة خاصة. متلازمة الألم الفخذي : هذه الحالة تجعل الشخص المصاب غير قادر على صعودا الدرج أو الركوع، كما يشعر بألم عند ثني الركبة في الصلاة، حيث تتصلب الركبة ويرتكز الألم في الجزء الأمامي من الركبة.

: هذه الحالة تجعل الشخص المصاب غير قادر على صعودا الدرج أو الركوع، كما يشعر بألم عند ثني الركبة في الصلاة، حيث تتصلب الركبة ويرتكز الألم في الجزء الأمامي من الركبة. الإصابة بهشاشة العظام : يحدث في هذه الحالة التهاب شديد في العظام، ويتآكل الغضروف في الركبة بشكل تدريجي، ويشعر المصاب بألم خلف الركبة عند فردها.

: يحدث في هذه الحالة التهاب شديد في العظام، ويتآكل الغضروف في الركبة بشكل تدريجي، ويشعر المصاب بألم خلف الركبة عند فردها. التهاب الجراب في الركبة : يوجد هذا الجراب بين أنسجة الركبة وهو عبارة عن كيس مملوء بالسوائل التي تحيط بالركبة، مما يؤدي إلى انتفاخ الركبة ووجود الألم شديدة عند ثني الركبة وفردها.

: يوجد هذا الجراب بين أنسجة الركبة وهو عبارة عن كيس مملوء بالسوائل التي تحيط بالركبة، مما يؤدي إلى انتفاخ الركبة ووجود الألم شديدة عند ثني الركبة وفردها. الإصابة بالروماتيزم أو التهاب المفاصل: ويشعر فيها المريض بألم شديد عند صعود الدرج خاصة.

علامات إصابة الركبة

إذا كنت تبحث عن علاج ألم في الركبة عند ثنيها وفردها، عليك تحديد ما إذا كان هناك مشكلة حقيقية، أم مجرد ألم عابر، ومن بعض علامات إصابة الركبة: عدم القدرة على صعود أو نزول الدرج، عدم القدرة على ممارسة التمارين الرياضية خاصة التي يتم فيها ثني الركبة، وجود مشكلة في الوقوف بسهولة وفرد الرجل بعد الجلوس بفترة، كذلك الشعور بألم من خلف الركبة أو من كلا الجانبين.

عوامل تزيد من ظهور ألم في الركبة

هناك بعض الأمراض التي لا تظهر مرة واحدة، لكن هناك بعض العوامل التي تساعد في ظهورها، لذا فيمكن تحديد بعض العوامل التي تزيد من ظهور ألم الركبة:

الفئة العمرية : يعتبر الشباب والمراهقين أكثر عرضة للإصابة.

: يعتبر الشباب والمراهقين أكثر عرضة للإصابة. النوع: تعتبر السيدات أكثر عرضة للإصابة بالنظر إلى الرجال، لضعف عضلات جسم المرأة عن الرجل.

تعتبر السيدات أكثر عرضة للإصابة بالنظر إلى الرجال، لضعف عضلات جسم المرأة عن الرجل. الفلات فرد : كما تسمى القدم المسطحة، حيث تعمل على زيادة الضغط على الركبتين مما يؤدي إلى حدوث ألم في الركبة.

: كما تسمى القدم المسطحة، حيث تعمل على زيادة الضغط على الركبتين مما يؤدي إلى حدوث ألم في الركبة. التهابات المفاصل: تعمل على ضعف عضلات الجسم وبالتالي ظهور ألم عند ثني الركبة.

طرق تشخيص ألم الركبة

يقوم الطبيب المعالج بفحص المصاب، ويسأل الطبيب عن التاريخ المرضي للمريض، وبعد الفحص البدني سيطلب الطبيب إجراء بعض الاختبارات والأشعة منها:

عمل أشعة رنين مغناطيسي على الركبة، أو عمل سونار على الركبة.

فحص الركبة بالمنظار.

إجراء فحص بالأشعة السينية للركبة.

تصوير مقطعي لمفصل الركبة.

علاج ألم الركبة عند ثنيها

بعد قيام الطبيب بفحص المريض وتشخيص حالته، ليحدد أفضل علاج لحل مشكلة ألم في الركبة عند ثنيها وفردها، كما ينصح الطبيب بالراحة لمدة بعض الوقت حتى يشعر المريض بالتحسن، كما سيطلب بعض الأمور منها:

كمادات الثلج لمدة حوالي ربع ساعة كحد أقصي للركبة.

خسارة الوزن الزائد للتخفيف على الركبة.

القيام ببعض التمارين الرياضية البسيطة لتقوية عضلات القدم.

تناول الأدوية بانتظام وبجرعات محددة: قد يوصي الطبيب بحقن الستيرويد لتقليل ألم الركبة، حيث تعمل كمضاد للالتهاب ومسكن للألم.

التدخل الجراحي إذا تطلب الأمر.

في بعض الحالات ينصح الطبيب بتغير مفصل الركبة تماما واستبداله بآخر.

يصف الطبيب إجراء جلسات العلاج الطبيعي إذا تطلب الأمر.

ارتداء الأحذية المناسبة.

بعض الإرشادات لتخفيف ألم الركبة

للوصول إلى النتيجة المطلوبة في خطة علاج ألم في الركبة عند ثنيها وفردها، عليك اتباع بعض النصائح والإرشادات التالية:

وضع وسادة تحت الركبة ورفعها لتقليل تورم وانتفاخ الركبة.

وضع رباط ضاغط حول الركبة لتقليل الألم.

عمل كمادات الماء الدافئ على الركبة لتقليل الالتهابات والتورم.

راحة الجسم وتمديده بعد ممارسة الأنشطة اليومية وحصول الجسم على قدر كاف من الراحة

عمل مساج للركبة باستخدام زيت الزيتون الدافئ أو زيت السمسم الدافئ.

كثرة تناول السوائل حيث تعمل السوائل على إمداد الجسم بالطاقة وتقوية العضلات.

ممارسة الرياضة بشكل عام خاصة تمارين القفز أو المشي.

يمكننا القول بأن علاج ألم في الركبة عند ثنيها وفردها يبدأ بالاستشارة الطبية، لتشخيص حالة المريض وتحديد سبب الإصابة، من ناحية أخرى يجب الحرص على الحفاظ على صحة الفرد من خلال ممارسة بعض التمارين الرياضية بشكل يومي، وممارسة الإحماء قبل الرياضة، وعند ملاحظة أي تغير في مفصل الركبة أو الشعور بحرارة أو سخونة في الركبة عليك التوجه بشكل فوري إلى الطبيب، فكلما تم اكتشاف المرض مبكرا كان العلاج أسرع وأسهل.