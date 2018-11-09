للعطور صلاحية.. لذا احفظيها بهذه الطريقة

العطور من المكملات الأساسية لجمال و طلة المرأة .. و أحيانا كثيرة تتطلب الكثير من المال لاقتنائها إذا كان العطر أصلي، لذا يجب عليك التعرف علي الطريقة الصحيحة لحفظها و تخزينها لفترات طويلة، لأن الروائح التي تصنع من الزيوت الطبيعية والكحول، سريعة الانحلال عند تعرضها للضوء أو الحرارة أو الرطوبة.

إليك أفضل طريقة لحفظ العطور ..

- الضوء يعمل علي تحلل العطر بصورة سريعة، لذا يجب حفظ العطر في مكان مظلم، حتي لا تتغير رائحته أو تضعف بمرور الوقت.

- للحفاظ علي العطر لفترة أطول، يمكنك شراء عبوة معتمة تمامًا لحفظ العطر فيها، حيث تعمل العبوات الزجاجية علي نفاذ الضوء له، ويتوفر بمحلات العطور عبوات راقيه و جميلة لهذا الغرض.

قبل أن تقرري شراء العطر

- إذا قررت نقل العطر لزجاجة أخرى، فقومي بتلك الخطوات سريعًا، حتي لا يتعرض للهواء، فتعرض العطر للهواء يسبب تلفه مع الوقت.

- حل آخر لحفظ العطر بعيدا عن الضوء، و هو حفظه بعبوته الورقية .. و هي حل مناسب جدا للحفاظ عليه.

- حفظ العطر في مكان بارد، بل يمكنك حفظه بالثلاجة إذا كانت الحرارة مرتفعة في المكان الذي تقيمين فيه، لكن بالطبع لا يمكن حفظه بالفريزر.

8 نصائح تساعدك على معرفة العطر تقليدي أم أصلي!

- تجنبي وضع العطر بالحمام، فالرطوبة المرتفعة تفسد العطر، بالإضافة لتغيرات درجة الحرارة بصورة فجائية تؤدي إلي تغيير رائحة العطر.

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