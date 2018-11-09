للعطور صلاحية.. لذا احفظيها بهذه الطريقة
إليك أفضل طريقة لحفظ العطور ..
- الضوء يعمل علي تحلل العطر بصورة سريعة، لذا يجب حفظ العطر في مكان مظلم، حتي لا تتغير رائحته أو تضعف بمرور الوقت.
- للحفاظ علي العطر لفترة أطول، يمكنك شراء عبوة معتمة تمامًا لحفظ العطر فيها، حيث تعمل العبوات الزجاجية علي نفاذ الضوء له، ويتوفر بمحلات العطور عبوات راقيه و جميلة لهذا الغرض.
- إذا قررت نقل العطر لزجاجة أخرى، فقومي بتلك الخطوات سريعًا، حتي لا يتعرض للهواء، فتعرض العطر للهواء يسبب تلفه مع الوقت.
- حل آخر لحفظ العطر بعيدا عن الضوء، و هو حفظه بعبوته الورقية .. و هي حل مناسب جدا للحفاظ عليه.
- حفظ العطر في مكان بارد، بل يمكنك حفظه بالثلاجة إذا كانت الحرارة مرتفعة في المكان الذي تقيمين فيه، لكن بالطبع لا يمكن حفظه بالفريزر.
8 نصائح تساعدك على معرفة العطر تقليدي أم أصلي!
- تجنبي وضع العطر بالحمام، فالرطوبة المرتفعة تفسد العطر، بالإضافة لتغيرات درجة الحرارة بصورة فجائية تؤدي إلي تغيير رائحة العطر.
شاهدي أيضاً:
عزيزي الزوج هل تعرف أهمية العطور في العلاقة الحميمة؟
تعرفي على أغلى 5 عطور عالمية سعراً وترفاً!