أفضل طريقة لهز المولود الجديد

قد تكون فرحة المولود الجديد أمرًا هاما بالنسبة للعديد من الآباء والأمهات ولكن حمل وهز المولود الجديد يمكن أن يمثل تحديًا كبيرًا خصوصا بعد انتشار قصص عن تعرض بعض الأطفال لمشاكل صحية بعد هزهم بعنف عن غير قصد. فهل هناك طريقة صحيحة لذلك؟

حسنًا، الخطوة الأولى هي فهم سبب وكيفية عملية الهز. اشارت عدة أبحاث إلى أن الأطفال يتمتعون بصحة أكثر داخل رحم الأم لذلك يفضل أن يبقوا لاطول فترة ممكنة داخل الرحم. ولكن نظرًا لأن الرأس يصبح أكبر من أن يتحرك عبر قناة الولادة ، فإن الأطفال يخرجون قبل 42 أسبوعًا.

وفقًا لأستاذ علم النفس دارسيا نارفيز ، يجب أن يبقى الأطفال في الرحم لمدة الحمل كاملة ، لأنهم على عكس معظم الحيوانات ، ليسوا مستعدين للولادة في عمر 9 أشهر. لذلك فإن الطريقة الطبيعية لراحة الطفل خارج الرحم هي محاولة تكرار تجربة الرحم. وهذا هو السبب في أن الهز يصبح ضروريًا لتهدئة الطفل قبل النوم.

إليك بعض الطرق التي يمكنك من خلالها إتقان فن هز طفلك:

- الخطوة الأولى هي مراقبة طفلك. ومعرفة الأسلوب الذي يساعد على تهدئته يجب حضن الطفل قريبا من الصدر قدر الإمكان مع التأكد من تثبيته بشكل آمن بحيث لا يكون رأسه متدلياً.

- إذا شعرت أن الطفل لم يرتاح على الفور ، لا تفقد الامل وتعطيه إلى الشريك أو أي شخص أخر امنح نفسك الوقت وتذكر ، التجربة ستجعلك اكثر إدراكا لمتطلبات الطفل.

- تأكد من أن الطفل قريب جداً من جسمك.

- يجب أن تكون الإيقاع ثابتة وبطيء وغير عنيف.

- يمكنك محاولة وضع بعض الموسيقى لتهدئة الطفل.