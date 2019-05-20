أفضل عصير لإزالة السموم من الكليتين

تشغل الكلي وظيفة حيوية في تطهير الجسم من السموم وتنقية الدم من النفايات المتراكمة بسبب عملية الهضم. وتدخل في تنظيم مستويات الماء والأملاح وفي تنظيم نسبة الأحماض في القواعد الكيميائية في الجسم والحفاظ على توازن المواد الغذائية الأساسية. تبدأ المشكلة عند تبني العادات الغذائية الخاطئة والإفراط في استهلاك الأطعمة الضارة التي تسبب اختلالات خطيرة في وظائفها.

تشغل الكلي وظيفة حيوية في تطهير الجسم من السموم وتنقية الدم من النفايات المتراكمة بسبب عملية الهضم. وتدخل في تنظيم مستويات الماء والأملاح وفي تنظيم نسبة الأحماض في القواعد الكيميائية في الجسم والحفاظ على توازن المواد الغذائية الأساسية.

عصير الجزر والخيار:

عصير الجزر والخيار هو عبارة عن مشروب مضاد للأكسدة والالتهابات ويكتسب شعبية كبيرة في جميع أنحاء العالم بفضل تركيزه العالي من العناصر الغذائية الأساسية التي تحفز الجسم على إزالة السموم بشكل طبيعي وبفعالية أكبر.

طريقة التحضير

المكونات:

حبتين من الجزر

حبة خيار

كوب من الماء (200 مل)

عصير نصف حبة ليمون (اختياري)

الطريقة :

نظفي الخضروات جيدًا وقطيعها إلى مكعبات صغيرة.

ضعي المكونات في الخلاط وأضيفي كوبًا من الماء.

اخلطي جميع المكونات جيدًا حتى نحصل على مزيج متجانس.

أضيفي عصير نصف حبة الليمون.

الاستخدام:

لإزالة السموم من الكلى تناولي كوبًا من عصير الجزر والخيار على معدة فارغة لمدة 3 أسابيع متتالية على الأقل.

للاستفادة من خصائص العصير المفيدة يوصى بتناوله من مرتين إلى ثلاث مرات في الأسبوع.