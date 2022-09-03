أفضل فطيرة شوكولاتة بدون خبز بالأوريو هذه الفطيرة خطيرة وهي مخصصة لعشاق الشوكولاتة! القاعدة عبارة عن بسكويت الأوريو وفوقها طبقة غنية من الكريمة المخفوقة مع الشوكولاتة المذابة والكاكاو. بالإضافة إلى بعض الشوكولاتة المبشورة أو رقائق الشوكولاتة الصغيرة.

المكونات:

16 بسكويت أوريو

4 ملاعق كبيرة (نصف كوب) زبدة مذابة

8 أوقية الشوكولاتة (استخدم داكن أو نصف حلو أو أيًا كان ما تفضله!)

1 ½ كوب كريمة خفق (لإذابة الشوكولاتة)

1 ملعقة كبيرة من خلاصة الفانيليا

نصف كوب من مسحوق الكاكاو

نصف كوب سكر

الكريمة:

كريمة مخفوقة

2 ملعقة كبيرة اوريو مفتت او شوكولاتة مبشورة

الطريقة:

ضع الأوريو في محضر الطعام أو الخلاط واخلطه حتى يصبح محببًا (يمكنك أيضًا سحقه في كيس زيبلوك). نضيف الأوريو إلى وعاء ونخلط مع الزبدة المذابة .

انقلي المزيج إلى قالب فطيرة مقاس 7 بوصات ، واضغطي عليه بقوة واتركيه في الثلاجة لمدة ساعة أو نحو ذلك .

ضعي الشوكولاتة ونصف كوب من كريمة الخفق في وعاء آمن للاستخدام في الميكروويف مع زيادة 30 ثانية مع التقليب بين كل واحدة حتى تذوب تمامًا .

في وعاء منفصل ، اخفقي كوبًا من كريمة الخفق مع خلاصة الفانيليا حتى تتشكل قمم كريمية وصلبة. يُضاف مسحوق الكاكاو والسكر والشوكولاتة المذابة ويُطوى برفق باستخدام ملعقة سيليكون .

يُسكب مزيج الحشوة على طبقة الفطيرة المبردة ويوضع في الثلاجة لمدة 4 ساعات على الأقل (أو طوال الليل) .