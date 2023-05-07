أفضل كريمات للحفاظ على الرقبة من الترهلات‎‎

من أحد أكثر النصائح الهامة التي يقدمها أطباء الجلدية حول العالم هي الحفاظ على منطقة الرقبة. ومثلما نولي اهتمامًا بالعناية بالوجه يجب علينا الاعتناء بمنطقة الرقبة لأنها أيضا عرضة للكثير من المشاكل مثل أشعة الشمس الضارة والتجاعيد وتراكم الدهون.

أبرز مشاكل منطقة الرقبة:

رقبة الديك الرومي:

وهو مصطلح مستخدم لوصف ارتخاء الجلد حول الذقن مما يتسبب بظهور منظر مزعج وغير مناسب للوجه، كذلك الأمر أحد أكثر المشاكل المنتشرة مؤخرا بسبب تغير أسلوب الحياة مؤخرًا هو مشكلة رقبة التكنولوجيا وهي ظهور الخطوط الدقيقة والتجاعيد الناتجة عن إجهاد أعناقنا باستمرار للنظر إلى أجهزة الكمبيوتر الخاصة بنا أو الهواتف مما يؤدي تراكمها وظهورها المتكرر الى ظهور تدلي كبير ومزعج لجلد الرقبة خصوصا لاصحاب الرقاب الطويلة.

الخطوة الأولى والأهم دائمًا في أي خطوة للعناية بأي منطقة من الجسم هي ترطيب المنطقة باستخدام مصل (سيروم) ترطيب فعال أو كريم يحنوي على ذرات الماء الدقيقة ومضادات الأكسدة.

فهي الخطوة التي تعتبر قاعدة ننطلق منها الى روتين وتطبيق كريمات العناية الفعالة ودائما البشرة المرطبة هي البشرة التي يكون فيها فرصة ظهور علامات الشيخوخة والتقدم بالسن أقل.

أبرز الكريمات للتخلص من مشاكل الرقبة:

كريم اس كي كي ان من كيم كارداشيان SKKN BY KIM

بتقييم 4 ونصف على الموقع وتجارب سريرية أقميت على العديد من النساء حول العالم كريم اس كي كي ان من كيم كارداشيان هو الخيار المثالي للحصول على مظهر جلدي صحي ومثالي من أول 3 أسابيع بنتائج مذهلة.

بتركيبة مذهلة معززة بجرعة كافية من مضادات الأكسدة الفعالة وأنزيمات السكوالين وزبدة الشيا لترطيب مثالي. يتوفر الكريم على مواقع بيع منتجات كيم كي ابتداء من 85 دولار.



كريم شيسيدو بينيفانس لعلاج مركز لخطوط الرقبة



يدخل في تركيبة هذا الكريم المتطور الجلسرين الطبيعي الذي بالطبع يضمن أعلى نسبة ترطيب ممكنة للبشرة لكن، متخلص الكلوريلا الطبيعي والجينسنغ الياباني يعملان على محاربة التجاعيد وبقوة فعالة جدا.

بتصنيف التجارب السريرية التي أقيمت على عدد من السيدات تلقى كريم شيسيدو لعلاج خطوط الرقبة تصنيف نوردستروم ب 4.5 من 5.

متوفر لدى وكلاء شيسيدو وفي نقاط بيع المنتج بـ58 دولار.



زيت ريتينول من نيوترويجنا لاصلاح وتقليل التجاعيد سريع الفعالية Neutrogena Rapid Wrinkle Repair Retinol Oil

بسعر ميسور ومقبول ونتائج سريعة الى حد ما وملمس خفيف، يمكنك الآن الحصول على زيت نيتروجينا المميز.

مع وجود أكثر من ثمانية آلاف تجربة على الموقع وتقييم بنسبة عالية أربعة ونصف من خمسة على أمازون يعد هذا الزييت الثوري سريع النتائج من أفضل المنتجات التي يجب عليك اقتنائها هذا العام لبشرة وجه ورقبة مثاليتين.

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