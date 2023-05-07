أرقى وأجمل الاطلالات من حفل تتويج الملك تشارلز الثالث‎‎

في مراسم ضخمة أقيمت لتتويج الملك تشارلز الثالث ملكًا لبريطانيا والذي جرى في أكبر احتفال رسمي شهدته البلاد منذ سبعين عامًا في كنيسة وستمنستر آبي في العاصمة البريطانية. وقد كانت مراسم مليئة وزاخرة بعناصر أزياء جميلة وقيمة فاستوحي إطلالاتك من هذه المناسبة.

أجمل الاطلالات من حفل تتويج الملك تشارلز الثالث

إطلالة الملك تشارلز الثالث‎‎

ارتدى الملك تشارلز الثالث تاج سان ادوارد الذي يتكون من إطار ذهبي خالص مرصع بأحجار كريمة نادرة ومختلفة من الياقوت الأزرق، العقيق، التوباز، والتورمالين وكانت الفراغات مغطاة بغطاء مخملي قرمزي اللون.

والجدير بالذكر أن هذا التاج يزن ما يقارب حوالي اثنين واثنين بالعشرة كيلوجرام.

إطلالة الملكة كاميلا



أما الملكة كاميلا فارتدت تاج الملكة ماري الذي ارتدته أثناء تتويجها عام 1919 وكان التاج يحتوي في الأصل على جوهرة كو ايه نور والتي تعني جبل النور.

وأطلت الملكة الجديدة ذات الـ 75 عامًا مرتدية فستان باللون العاجي من المصمم بروس أولدفيلد مطرز بزهور برية احتفالا بحب الملك والملكة للطبيعة، وطلبت تطريز كلبيها بلوبيل وبيث. وارتدت حذاء حريري مصنوع من نفس قماش الفستان صممه اليوت زد.

إطلالة كيت ميدلتون

وارتدت كيت ميدلتون فستان من تصميم دار الأزياء البريطانية للراحل ألكساندر ماكوين من الكريب العاجي زين بتطريز يضم زخارف من الخيوط الفضية بأشكال الورد والشوك والنرجس البري والنفل، لتمثيل الدول الأربع للمملكة المتحدة.

أما القاعدة التي كان من الواجب اتباعها في اطلالات هذه المناسبة هي قاعدة الألوان المونوكروماتيك والتي تعني اطلالات كاملة من نفس اللون أو باختلاف درجات بسيط جدا.

إطلالة الملكة رانيا العبدالله



أطلت الملكة رانيا العبدالله باطلالة من المصممة تمارا رالف بفستان أصفر فاتح اللون ونسقته مع كلاتش وحذاء باللون الأبيض اللؤلؤي

إطلالة ملكة إسبانيا ليتزيا

ومع إطلالة ملكية أخرى اختارتها ليتزيا ملكة إسبانيا من العلامة الأمريكية الفاخرة كارولينا هيريرا باللون الوردي ونسقته بأسلوب باربي كور مع حذاء وكلتش من نفس درجة اللون الوردي، وارتدت معه قبعة من القش المتداخل وتفاصيل من التول الناعم الوردي أيضا.

إطلالة كاتي بيري

أما نجمة البوب الأمريكية كاتي بيري فقد طلت بلوك من العلامة البريطانية للمصممة التي فارقت عالمنا منذ مدة قصيرة، فيفيان ويستوود وكان خيار جريئ وجميل لاختيار تكريم المصممة العبقرية في مثل هذه المناسبة. اطلالة جميلة باللون الفيوليت الفاتح نسق مع حذاء باللون الأبيض وعقد من اللؤلؤ.

إطلالة الشيخة جواهر

بإطلالة محتشمة وأنيقة جاءت مختلفة عن أسلوب بقية الحضور ارتدت الشيخة جواهر بنت حمد بن سحيم زودة الأمير تميم بن حمد اطلالة من ديور للأزياء الراقية خريف 2023.

