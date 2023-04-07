البوابة - قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ما من أيام أعظم عند الله ولا احب إليه العمل فيهن من هذه الأيام العشر".

العشر الأواخر من شهر رمضان هي الأيام المباركة التي تحمل ليلة القدر وهي ليلة نزول القرآن الكريم، ليلة المغفرة والعفو والعتق من النار، حيث يسعى المسلمون في هذه الأيام إلى كثرة الصلاة وقراءة القرآن والدعاء للحصول على العفو والمغفرة من الله سبحانه وتعالى، وفيما يلي نذكر أفضل كلام عن العشر الأواخر من رمضان:

أفضل كلام عن العشر الأواخر من رمضان

بدأت العشر الأواخر من رمضان اللهم أسعد قلوب أحبتي، وارزقهم العفو والعتق من النيران.

مبارك لك بلوغ العشر الأواخر من رمضان، فإن فيهن أبواب السماء تفتح، والحسنات تتضاعف، لذلك أكثر من عمل الصالحات في العشر الأواخر من رمضان.

اتعبوا ثابروا قدر الإمكان في الأيام الأخيرة من شهر رمضان المبارك، فطوبى لمن اجتهد في العشر الأواخر من رمضان، إنها والله خير الأيام على الأرض. غفر الله لنا في العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك، وجعلنا من العتقاء من النار، المرحومين، وأمدنا بلطفه وعنايته وعونه على العبادة والطاعة.

مبارك لجميع من أعرف حلول العشر الأواخر من شهر رمضان، اللهم أعنا على قيام هذه الليالي وبلغنا ليلة القدر ولا تجعلها تنقضي إلا وقد غفرت لنا ما تقدم من ذنبنا وعتقتنا من النار.

أعزائي في الله لا تحرموني فضل دعائكم لي في هذه الأيام العشر المباركة.

ختم الله شهر رمضان بخير الدعاء وخير الإجابة.

أوشك موسم الخير والعتق من النار على الانتهاء، اللهم جبرًا يعانق عنان السماء.

دعاء العشر الأواخر من رمضان