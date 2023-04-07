البوابة - قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ما من أيام أعظم عند الله ولا احب إليه العمل فيهن من هذه الأيام العشر".
العشر الأواخر من شهر رمضان هي الأيام المباركة التي تحمل ليلة القدر وهي ليلة نزول القرآن الكريم، ليلة المغفرة والعفو والعتق من النار، حيث يسعى المسلمون في هذه الأيام إلى كثرة الصلاة وقراءة القرآن والدعاء للحصول على العفو والمغفرة من الله سبحانه وتعالى، وفيما يلي نذكر أفضل كلام عن العشر الأواخر من رمضان:
أفضل كلام عن العشر الأواخر من رمضان
- بدأت العشر الأواخر من رمضان اللهم أسعد قلوب أحبتي، وارزقهم العفو والعتق من النيران.
- مبارك لك بلوغ العشر الأواخر من رمضان، فإن فيهن أبواب السماء تفتح، والحسنات تتضاعف، لذلك أكثر من عمل الصالحات في العشر الأواخر من رمضان.
- اتعبوا ثابروا قدر الإمكان في الأيام الأخيرة من شهر رمضان المبارك، فطوبى لمن اجتهد في العشر الأواخر من رمضان، إنها والله خير الأيام على الأرض. غفر الله لنا في العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك، وجعلنا من العتقاء من النار، المرحومين، وأمدنا بلطفه وعنايته وعونه على العبادة والطاعة.
- مبارك لجميع من أعرف حلول العشر الأواخر من شهر رمضان، اللهم أعنا على قيام هذه الليالي وبلغنا ليلة القدر ولا تجعلها تنقضي إلا وقد غفرت لنا ما تقدم من ذنبنا وعتقتنا من النار.
- أعزائي في الله لا تحرموني فضل دعائكم لي في هذه الأيام العشر المباركة.
- ختم الله شهر رمضان بخير الدعاء وخير الإجابة.
- أوشك موسم الخير والعتق من النار على الانتهاء، اللهم جبرًا يعانق عنان السماء.
دعاء العشر الأواخر من رمضان
- اللهم يا غني يا حميد أغننا بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك وبفضلك وجودك وكرمك عن أي مخلوق
- اللهم افتح لي فيه أبواب الجنان، واغلق عني فيه أبواب النيران، ووفقني فيه لتلاوة القرآن، يا منزل السكينة في قلوب المؤمنين.
- اللهم يا رب اجعل لي فيه الى مرضاتك دليلا، ولا تجعل للشيطان فيه علي سبيلا، واجعل الجنة لي منزلا ومقيلا، يا قاضي حوائج الطالبين.
- اللهم يا رب افتح لي فيه أبواب فضلك، وانزل علي فيه بركاتك، ووفقني فيه لموجبات مرضاتك، واسكني فيه بحبوحات جناتك، يا مجيب دعوة المضطرين.
- اللهم اغسلني فيه من الذنوب، وطهرني فيه من العيوب، وامتحن قلبي فيه بتقوى القلوب، يا مقيل عثرات المذنبين.
- اللهم اني اسألك فيه ما يرضيك، واعوذ بك مما يؤذيك، واسألك التوفيق فيه لأن اطيعك ولا اعصيك، يا جواد السائلين.
- اللـهم يا رب اجعل سعيي فيه مشكورا، وذنبي فيه مغفورا وعملي فيه مقبولا، وعيبي فيه مستورا، يا اسمع السامعين.
- اللهّم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري
- ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إمامًا
- اللهم إني توكلت عليك وسلمت أمري إليك فأجبرني جبرًا يليق بك
- اللهم يا قاضى الحاجات و يا مجيب الدعوات اقض حوائجنا وحوائج السائلين
- اللهم يا رب أجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، اللهم أجرنا من جهنم وسعيرها
- اللهّم يا رب أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، واجعل الموت رحمه لي من كل سوء.
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