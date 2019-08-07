أفضل مايقال في يوم عرفة

يوم عرفة هو أحد أيام شهر ذي الحجة ويُصادف اليوم التاسع منه، وفيه يقوم الحجّاج بإحدى شعائر الحج العظيمة ألا وهي الوقوف بعرفة، وعرفة هو عبارة عن مكان قريب من مكة المكرمة؛ بحيث يبعد عنها مسافة 22 كم، إلا أنّها من أبعد الشعائر المقدّسة عن مكة خاصةً وأنها تقع خارج الحرم.

فضل يوم عرفة

إن ليوم عرفة فضل عظيم؛ إذ يعتبر من أعظم أيام السنة، لأفضاله الكثيرة: هو اليوم الذي اكتمل به الدين وتمت به النعمة.

هو من الأيام التي أقسم بها الله عز وجل في كتابه الكريم. يوم عيد للمسلمين.

من صام هذا اليوم فإنّه يكفر عن ذنوبه لسنتين؛ سنة سابقة وسنة لاحقة.

هو اليوم الذي أخذ الله عز وجل فيه الميثاق على ذرية آدم.

هو يوم تعتق فيه الرقاب من النار وتغفر به الذنوب.

ويُستحبّ في هذا اليوم أن يُكثر المسلم من الدعاء، ومن أفضل ما يقال فيه هو : "لا إله لا الله ، وحده لا شريك له ، له الملك وله الحمد ، وهو على كل شيء قدير".

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