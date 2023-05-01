لطالما كان هنالك دائما مشاكل في منتجات التجميل واستخدامها في فصل الصيف الحار لأنه من الصعب إيجاد المنتجات التي تتغلب على حرارة الصيف والتعرق وعدم ثبات الماكياج على الوجه بشكل كامل لذلك أصدرت العديد من شركات التجميل في أحدث خطوطها العديد من المساحيق (الباودر) التي تدوم طويلا وتعطي تأثيرًا مطفئ غير لامع ولطيف على البشرة وخصوصًا لمن يعانون من الإفرازات الدهنية والزيوت على الوجه التي تتيح لك التمتع بتغطية كاملة من غير الانزعاج من التعرق.

أفضل مساحيق باودر الوجه لمكافحة التعرق في الصيف‎‎:

سكن فنش من ماك skinfinsh mac 4

بودرة ماك للوجه هي الخيار الأفضل للباحثات عن لوك ومظهر نهائي للوجه خالي من العيوب ولا يوجد فيه أي تكتلات نظرا لملمسها الحريري الخفيف.

بودرة Dior Skin Forever & Ever Contrl 1

اذا كان أسوأ ما يواجهك في الصيف هو التخوف من المزيد من الدهون والزيوت في البشرة بمضادات الأكسدة التي تحتوي عليها بودرة ديور الأيقونية بالإضافة إلى العناصر الطبيعية وبكتيريا ببتايد النافعة فإن باودر ديور فور ايفر هو خيارك الامثل للحصول على بشرة متوازنة وصحية ذات مظهر جميل.

تشارلوتودر

تشارلوتودر متناهي الصغر الذي يضمن أكبر تغطية ممكنة لبشرة صافية خالية من العيوب بلا أي تشقق أو أي خطوط تعبيرية غير مرغوب فيها تيلبوري مايكرو باودر

لطالما اعتدنا على تشارلوت تيلبوري في تحقيق المعادلات الصعبة في منتجاتها التي تتسم بالأنوثة العالية والرقي والعملية ففي باودر ميكرو من تشارلوت تيلبوري يضمن أكثر عدد ساعات ممكن من الثبات بسبب مسحوق البا



ريهانا فينتي بيوتي بودرة التنشيف



وهو الأول من نوعه كما اعتدنا على منتجات فينتي فهو أول مسحوق تنشيف وطبقة تحت الماكياج ذات قوام شفاف وخفيف وغني لإعطاء أكبر قيمة ممكنة من التغطية التي لا تختفي بسهولة وتغذي البشرة بأكبر قدر ممكن ..