الميت غالا 2023.. كارل لاغارفيلد خط من الجمال

إنه الأثنين الأول من مايو أي أن ألمع الإطلالات وأجملها وأكثرها إبداعًا ستُرى على السجادة الحمراء في نيويورك في متحف الميتروبوليتان إنها الميت غالا.

تاريخ الميت غالا

حدث الميت غالا وليد لعدة أحداث مرت على صناعة الموضة من عشرينيات القرن الماضي، حيث قامت مخرجة المسرح ايريني لويسون ومصممة المسرح الين بيرنستين بتصميم أزياء مسرحية لتكون مصدر إلهام للمصممين الشباب في نيويورك ولتكون مساحة لعرض أعمالهم.

وفي عام 1948 قامت المحررة الأمريكية النور لامبرت بتنظيم حفل خيري أطلق عليه ما يعرف بميت غالا حيث اقتصرت الدعوات على أسماء معروفة من نخبة المجتمع من سياسيين ورؤساء ورجال أعمال وشخصيات اجتماعية ومشهورة.

وتعد الينولر ممن مهدوا الطريق للموضة الأمريكية وأدخلتها بشكل واسع الى مشهد عالم الأزياء بقوة بعد ما تصدر المشهد كل من باريس وميلان آنذاك

أما عن أول ميت غالا نظمت من قبل السيدة النور لامبرت فقد لاقت نجاحًا ضخمًا وعوائد ضخمة للمؤسسات الخيرية آنذاك وذلك لقوة علاقاتها وشعبيتها في المجتمع.



وفي عام ١٩٦٤ وصل عدد القطع التي تمت مشاركتها من قبل المصممين إلى أكثر من ٨٠٠٠ قطعة تحت عنوان مؤسسة الازياء.

وبعد ما غادرت دايانا فريلاند فوغ في السبعينات، بدأت تولي مسؤولية تنظيم الميت وشاركها أشخاص من المجتمع مثل جاكلين كينيدي على مدار عدة أعوام حتى عام وفاتها في ١٩٩٥ حيث انتهت رحلتها في تنظيم هذا الحدث المهم ليبدأ عصر آنا وينتور حيث تولت القيادة وأصبحت المسؤولة عن الأشخاص المدعوين واختيار ثيم أو ما يعرف بـ سمة الحفل لكل عام. وبعد وفاة وصي متحف المتروبوليتان تغير موعد الحفل من مطلع ديسمبر ليصبح أول اثنين من شهر مايو حيث فصل الربيع في نيويورك يأتي ويصطحب معه خيارات أوسع وألوان أكثر وأنشطة أوسع.

سمات مختلفة في تاريخ الميت غالا

ولكل عام سمة مختلفة عما قبله، ففي العام الماضي كانت الفكرة هي في أمريكا معجم الازياء أما في 2019 فقد كان الثيم مستوحى من التخييم فرأينا القصات المرحة والألوان المبهجة وغير الاعتيادية.

أما عام 2018 فقد أعتبر من أنجح وأكثر الحفلات تأثيرا على صناعة الموضة فقد كانت سمنه في ذلك العام عن دمج عناصر الدين الكاثوليكية وعناصره مع الأزياء فرأينا عدة اطلالات لا تنسى مثل اطلالة ريهانا من المصمم العالمي جون جاليانو ومارجييلا واطلالة زيندايا التي استوحت من الأسطورة الدينية جاندارك joan of arc.

أما في عام 2021 وطالما كان هذا الحدث يكرس للاحتفال واحياء اسماء عمالقة الموضة من ألكسندر مكوين وكوم دي جارسون.

كارل لاجارفيلد نجم الميت غالا 2023

أما لهذا العام فاختير عملاق الموضة الألماني كارل لاجارفيلد ليكون ثيم الحفل، ويتوقع رؤية أشهر أسماء اعتدنا على وجودهم في كل عام كيم كارداشيان وهايلي بيبر. واحدى أبرز ملهمات كارل الفنانة الجميلة بينوليبي كروز.

وبالتأكيد لن تغيب ألمع وأبرز شيفرات ورموز كارل لاجارفيلد عن السجادة الحمراء لهذا العام فعلى مدار أعوام كثيرة من العمل لكل من بيير بالمان في بداياته إلى كلوي وشانيل وصولا إلى فندي استطاع كارل أن يأسر قلب محبي الموضة من كل أنحاء العالم وأن يضع خريطة مهدت عالم تصميم الأزياء إلى يومنا هذا

