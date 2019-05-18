أفضل نصائح الخبراء للبشرة المتقدمة في السن

أثناء القيام بالماكياج ، هذه هي النصائح التالية التي يجب على المرء مراعاتها للحصول على بشرة متوهجة. عندما يتعلق الأمر بالبشرة الناضجة والمتقدمة في السن، هناك بعض النصائح الأساسية للعناية بها.

كريم الأساس رائع خاصة بالنسبة للبشرة المتقدمة في السن. قبل تطبيق كريم الأساس تذكر استخدام كريم البرايمر على وجهك. فهو يساعد في إخفاء البقع الداكنة والبثور جيدا. من المهم أيضًا اختيار الظل المناسب الذي يتجانس مع لون بشرتك ، مما يعطي مظهرًا مشرقًا وجذابًا.

هايلايتر. للحصول على تقاطيع أكثر وضوحا ولإضافة بعض التوهج ، يمكنك الاعتماد على هايلايتر سائل. يمكن أن يوفر هذا لك وهجا إضافيا وحيوية لوجهك. يمكنك أيضًا مزج قلم التحديد السائل مع كريم الأساس للحصول على وهج اضافي.

الشيء الوحيد الذي تحتاج إلى تجنبه هو ظلال البودرة والمساحيق بالقرب من منطقة العين. هذه المنتجات تسلط الضوء على التجاعيد والخطوط الدقيقة. لتبدو أصغر سناً ، تأكد من ترطيب بشرتك جيدًا. أيضا ، حاول أن تجنب منتجات البودرة واستبدالها بمنتجات سائلة.