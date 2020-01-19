أفضل وأسوأ أوقات السنة للبحث عن وظيفة

إن البحث عن وظيفة ليس بالمهمة السهلة ، خاصة عندما يكون سوق العمل مشبعًا بالفعل. قبل البدء في البحث ، هناك أشياء كثيرة تحتاج إلى أخذها في الاعتبار. إلى جانب التأكد من تحديث سيرتك الذاتية والقيام بالأبحاث التي تشتد الحاجة إليها بشأن نوع أرباب العمل الذين ترغب في العمل معهم ، فهناك جانب هام آخر تحتاج إلى التركيز عليه قبل بدء رحلتك.

التوقيت

في حالة عدم معرفتك، دعنا نخبرك أن هناك أوقاتًا جيدة وسيئة للبحث عن وظيفة. التوقيت عامل مهم جدًا يجب ألا تغفله وعندما تبدأ عملية البحث عن وظيفة في الوقت المناسب ، تزداد فرصك في الحصول على وظيفة. إليك مجموعة من الأشهر الجيدة والأسوأ لبدء بحثك.

الوقت المناسب (يناير وفبراير ومارس)

بالنسبة للشركات التي تبدأ سنتها المالية في يناير وتنتهي في ديسمبر ، فهذا هو الوقت المثالي للبحث عن وظيفة في هذه المؤسسات. هناك العديد من الأسباب التي تجعلك تستكشف الفرص في يناير وفبراير ومارس في معظم الشركات متعددة الجنسيات لأن هذا هو الوقت الذي يتم فيه تحديد الميزانية السنوية ويتم رسم متطلبات السنة التالية. إذا تم إنشاء الشواغر أو الحاجة إلى موارد جديدة ، فستبدأ الإدارة المعنية في البحث عن المرشحين بعد انتهاء موسم العطلات.

أفضل وقت (أبريل ومايو ويونيو)

هذه فترة رائعة للتقدم للوظائف في الشركات التي تنتهي فيها السنة المالية في مارس. أيضًا ، دعونا لا ننسى أن الكثير من المؤسسات تكافئ موظفيها بفوائد أو مكافآت سنوية قرب نهاية السنة المالية ، مما يعني أن الذين يخططون للإقلاع عن التدخين من المرجح أن يفعلوا ذلك بعد الحصول على مستحقاتهم. وهذا يخلق مجموعة كبيرة من الوظائف الشاغرة في مثل هذه الشركات بعد أن ترك الموظفون القدامى وظائفهم للانضمام إلى المراعي الخضراء.

وقت غير مناسب (يوليو وأغسطس وسبتمبر)

عادةً ما لا يكون منتصف العام وقتًا مشجعًا للغاية للبحث عن وظيفة جديدة. ثم السبب بسيط - الشركات ملئت معظم الشواغر في بداية العام والعروض الترويجية تحدث في الغالب خلال هذه الفترة. من غير المرجح أن يترك الشخص وظيفته ، التي انضم إليها مؤخرًا ما لم يتعرض لضغوط كبيرة أو حصل على عرض جيد جدًا من مكان آخر. كل هذه الأسباب تجعل شهري يوليو وأغسطس وسبتمبر ليست بالأشهر السهلة للأشخاص الذين يبحثون عن عمل. ومع ذلك ، معظم الناس يعرفون ذلك ولا يبحثون عادة عن وظائف خلال هذا الوقت - مما يعني أن المنافسة في أدنى مستوياتها وفي حالة وجود أي وظائف شاغرة ، تزداد فرصتك في اغتنام الفرصة أيضًا.

​وقت مقبول (أكتوبر ونوفمبر وديسمبر)

هذه هي فترة الاحتفالات عيد الميلاد ، رأس السنة الجديدة إلخ. الناس أكثر استرخاء في هذه الفترة وهذا يحدث أيضا عندما يأخذ الموظفون إجازاتهم السنوية. ويتوقف العمل تقريبا. ومع ذلك ، نظرًا لأن السنة على وشك الانتهاء ، فستقوم الإدارة المعنية بالفعل بوضع خطط لمتطلبات العام المقبل. ربما يكون هذا هو أفضل وقت لتنشيط سيرتك الذاتية ، والقيام بالتواصل مع الأشخاص المناسبين ، واسأل عما إذا كانت هناك وظائف شاغرة قريبًا. استخدم هذه الأشهر للقيام بأداء واجبك ، وعندما يحين الوقت المناسب ، والذي سيكون قاب قوسين أو أدنى ، ستكون جاهزًا لاستكشاف الفرص. حظا سعيدا