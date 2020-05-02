أفضل وجبة خفيفة عند محاولة إنقاص الوزن

الوجبات الخفيفة هي جزء مهم من خطة النظام الغذائي لفقدان الوزن ، والتي لا يمكنك تفويتها بأي ثمن. يمكن للوجبات الخفيفة غير المخطط لها أن تخرب هدف فقدان الوزن الخاص بك بسهولة وتدمر كل جهودك. تساعد الوجبات الخفيفة في الحفاظ على شعورك بالامتلاء بين الوجبات وتمنعك من تناول الأطعمة غير الصحية. لكن ماذا عن آلام الجوع في المساء كيف يمكنك كبحها؟

تناول البوشار أو الفشار قد يكون هذا مفاجأة لك ، ولكن يمكن أن يكون الفشار خيارًا خفيفًا للوجبات الخفيفة عند محاولة إنقاص الوزن ، خاصة عندما تكون على نظام غذائي منخفض الكربوهيدرات. والفشار الصحي هنا هو ذلك المطبوخ دون زيوت أو زبدة. الفشار الخفيف والرقيق منخفض للغاية في السعرات الحرارية. حيث يحتوي على 30 سعرة حرارية فقط لكل كوب.

وفقًا لدراسة نشرت في مجلة مضادات الأكسدة ، الفشار غني بمادة البوليفينول ، وهو مضاد للأكسدة يمكن أن يساعد في تقليل الالتهاب. يحتوي 75 جرامًا من الفشار على ما يصل إلى 300 مجم من البوليفينول.

يعتمد مقدار الفشار الذي يمكنك تناوله على عدد السعرات الحرارية التي تناولتها على مدار اليوم. أنت بالتأكيد لا تريد أن تفرط في تناوله، لذلك تناول أي طعام باعتدال.

فوائد أخرى لتناول الفشار:

الفشار ليس منخفض السعرات الحرارية فحسب ، بل له فوائد صحية أخرى أيضًا.

يمكن أن يمنع نمو الخلايا السرطانية في الجسم.

الألياف غير القابلة للذوبان الموجودة في الفشار يمكن أن تحافظ على مسار الجهاز الهضمي الخاص بك وتمنع الإمساك.

صديق جيد لمرضى السكري ويمكنه التحكم في مستوى السكر في الدم.

وفقًا لوزارة الزراعة الأمريكية (USDA) ، يمكن أن يقلل الفشار من خطر الإصابة بأمراض القلب.

كما يحتوي على بيتا كاروتين ولوتين وزياكسانثين ، مما يمكن أن يعزز صحة عينيك.