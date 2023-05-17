البوابة - مثل كل عام يتسابق نجوم السينما والمسرح والمشاهير لحضور مهرجان كان السينمائي السنوي 76 ، واستعراض أحدث وأغرب الإطلالات على السجادة الحمراء لمهرجان الأفلام الفرنسي المرموق. وهذا العام حضرت كوكبة من نجوم العالم من أبرزهم جوني ديب، كاترين زيتا جونز، مايكل دوغلاس، وإيل فانينغ ، و بري لارسن، ونعومي كامبل ، وغيرهم من مشاهير و نجوم العالم أيضًا ، واختاروا اطلالات مبهرة، ولكن هل نجحوا في إبهارنا؟ دعونا نتعرف على المشاهير الذين قدموا بالفعل إطلالات لا تنسى في يوم افتتاح مهرجان كان 2023!

أفضل 4 إطلالات لمشاهير نجوم مهرجان كان السينمائي



إيل فانينغ



بدت الممثلة الأمريكية الشابة إيل فانينغ مذهلة جداً في فستان خيالي مكشوف الأكتاف من توقيع المصمم الأمريكي ألكسندر ماكوين وزينت إطلالتها بمجوهرات من دار كارتييه الفرنسية. ربطت فانينغ شعرها على شكل كعكة أنيقة واختارت مكياج هادئ وجميل ، ووصفتها الصحافة الغربية بأنها بدت كالحلم. يذكر أن ماري إيل فانينغ. ظهرت لأول مرة في فيلمها كنسخة أصغر من أختها داكوتا.



كاترين زيتا جونز



بدت الممثلة الويلزية كاترين زيتا جونز مذهلة في ثوب متدفق ومنسم بدرجتين من اللون الأحمر من توقيع المصمم اللبناني إيلي صعب مع فتحة صدر على شكل V. وتميز الفستان بأكمام طويلة من الشيفون مزينة بالتفاصيل على أحد كتفيها مما أتاح مساحة كافية لتحركاتها. واختارت كاترين مع الفستان ذو الظلين أقراط معدنية حمراء وخاتم بحجر برغندي. حضرت كاترين الحفل بصحبة زوجها الممثل الأمريكي مايكل دوغلاس، وابنتها كاريز 20 عاماً التي بدت رائعة أيضاً بثوب شفاف باللون الأبيض في شبكة مزخرفة ، ومفصل بياقة على شكل V. مع تطريز الأزهار التي تمتد في جميع أنحاء هذا الفستان.



نعومي كامبل



ارتدت عارضة الأزياء الشهيرة نعومي كامبل فستانًا فضيًا طويلاً وزينت إطلالاتها بمجوهرات شوبارد. احتفظت كامبلا بمكياجها الى حده الأدنى حتى لا تسلب الأضواء من ملابسها الرائعة ذات الياقة المتدلية.



جوني ديب



كانت كل الأنظار بالتأكيد على فيلم عودته "جان دو باري" ، وبحسب ما ورد من صالة العرض، تلقى ديب تصفيقًا لمدة سبع دقائق في العرض تكريماً لمشواره الفنية وعودته إلى السينما. لطالما أبهرنا ديب بأزيائه ولكنه في مهرجان كان اختار بدلة سوداء مع قميص أبيض وحذاء أكسفورد من الجلد اللامع. وتميزت إطلالة ديب بإكسسواراته المتعددة مثل الخواتم والأقراط كما ربط شعره على شكل حصان وبدى سعيداً وفخوراً جداً.

ريا أبي راشد باربي في حفل إفتتاح مهرجان كان السينمائي 2023

