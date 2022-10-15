أفضل 5 أنظمة غذائية يجب اتباعها لفقدان الوزن يمكن أن يحدث فقدان الوزن بشكل صحي وطويل الأمد بشكل طبيعي من خلال أداتين أساسيتين - ممارسة الرياضة وتناول النظام الغذائي الصحيح. الآن ما الذي يشكل بالضبط النظام الغذائي الصحيح وهل هو ممكن عمليًا؟

ما يجعل خطة النظام الغذائي فعالة وعملية لشخص واحد ، قد لا يكون هو نفسه بالنسبة للآخرين. تعمل عدة عوامل مثل ميزانيتك والذوق الشخصي ومستوى الراحة في الطهي ومعدل الأيض وما إلى ذلك معًا لتحديد نوع النظام الغذائي الأفضل بالنسبة لك.

فيما يلي أفضل 5 أنماط للحمية تحظى بشعبية في جميع أنحاء العالم ، خاصةً بين الأشخاص الذين يرغبون في إنقاص الوزن. تابع القراءة لمعرفة المزيد عنها ، واكتشف أيهما أفضل بالنسبة لك.

أفضل 5 أنظمة غذائية يجب اتباعها لفقدان الوزن

حمية البحر الأبيض المتوسط

حمية البحر الأبيض المتوسط ​​هي نظام غذائي منخفض الكربوهيدرات ومرتفع بشكل معتدل بالدهون يركز على تناول الخضار والبقوليات والفواكه والحبوب الكاملة وزيت الزيتون والأسماك.

مجموعة متنوعة من الأطعمة في هذا النظام الغذائي تجعل من السهل اتباع هذا النظام الغذائي. إنه أيضًا خيار جيد إذا كنت تحاول اتباع نظام غذائي لأول مرة.

بالنسبة لفعاليته ، في ورقة مراجعة حديثة ، أظهرت 11 دراسة تبحث في حمية البحر الأبيض المتوسط ​​فائدة قوية ومتسقة لنظامه الغذائي كونه أفضل لصحة التمثيل الغذائي على المدى الطويل وفقدان الوزن ، مقارنة بالأنظمة الغذائية الأخرى المعروفة.

أفضل 5 أنظمة غذائية يجب اتباعها لفقدان الوزن

نظام داش الغذائي

غالبًا ما يُنصح بنظام DASH الغذائي للأشخاص المصابين بارتفاع ضغط الدم. يكمن تركيز هذا النظام الغذائي في الحد من تناول الصوديوم لتحسين صحة القلب والأوعية الدموية. يشمل نظام داش الغذائي في الغالب تناول الخضار والفواكه ومنتجات الألبان قليلة الدسم والحبوب الكاملة والأسماك والدواجن والمكسرات.

وفقًا للمعاهد الوطنية للصحة بالولايات المتحدة ، هناك عدد من الدراسات التي تظهر أن نظام DASH الغذائي يخفض ضغط الدم ويساعد الأشخاص على إنقاص الوزن ويقلل من خطر الإصابة بالنوع الثاني من مرض السكري وأمراض القلب.

أفضل 5 أنظمة غذائية يجب اتباعها لفقدان الوزن

نظام مراقبو الوزن (WeightWatechers)

يتضمن برنامج النظام الغذائي هذا تعلم الأكل وفقدان الوزن بناءً على نظام النقاط المرتبط بالأطعمة. يتم تعيين قيمة نقاط لكل طعام وشراب ، ويتم منحك ميزانية يومية للنقاط. في حين أنه لا يوجد طعام محظور ، فإن نظام النقاط يشجعك بشكل طبيعي على اختيار الأطعمة ذات النقاط المنخفضة ، والتي تشمل في الغالب الأطعمة المغذية منخفضة السعرات الحرارية وعالية البروتين.

أفضل 5 أنظمة غذائية يجب اتباعها لفقدان الوزن

نظام غذائي منخفض الكربوهيدرات

النظام الغذائي منخفض الكربوهيدرات يحد من الأطعمة والمشروبات المحتوية على الكربوهيدرات ، من أجل مساعدتك على إنقاص الوزن. قد لا يكون هذا النظام الغذائي مناسبًا لمن يعانون من ارتفاع الكوليسترول أو مرضى السكري. من الأفضل استشارة طبيبك أولاً قبل اتباع أي نظام غذائي لإنقاص الوزن.

يجب أن يزيد النظام الغذائي منخفض الكربوهيدرات من تناول اللحوم أو الفواكه الطازجة أو الخضار أو البقوليات أو البذور أو المكسرات أو الحبوب الكاملة. يمكن أن يساعد ذلك في تحقيق فقدان الوزن بسرعة ، إلى جانب ممارسة التمارين الرياضية بانتظام.

أفضل 5 أنظمة غذائية يجب اتباعها لفقدان الوزن

النظام الغذائي المرن

النظام الغذائي المرن هو في الغالب نظام غذائي نباتي يسمح باستهلاك اللحوم في بعض الأحيان. تكمن الفكرة في تناول المزيد من الأطعمة النباتية أكثر من البروتين الحيواني. ومع ذلك ، لا يتعين عليك الإقلاع عن تناول اللحوم تمامًا ويُسمح لك بتناولها من حين لآخر.

تشير الدراسات إلى أنه قد يكون هناك بعض الآثار الصغيرة لهذا النظام الغذائي على تحسين وزن الجسم وصحة التمثيل الغذائي. تأكد من تضمين ما يكفي من البروتين النباتي للتعويض عن البروتين الذي لم تعد تحصل عليه من البروتين الحيواني.

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