أفضل 5 مشروبات باردة للحامل في الصيف

يمكن أن تشعر النساء الحوامل بعطش شديد خلال فصل الصيف بسبب وضعهن الصحي، فقد ترتفع درجات الحرارة لديهن أعلى من المعدل الطبيعي وقد يشعرن بالضيق الشديد. لذلك ينصح بأن يشربن السوائل بكثرة، ومن اهم المشروبات الطبيعية التي يمكنك تناولها:

الماء البارد: الماء هو مصدر رئيسي ومهم لترطيب وإنعاش الجسم، لذا ينصح الأطباء الأمهات بشُرب قدر كبير من الماء، ويجب ألا يقل مقدار الماء عن 8 أكواب يوميًا، للحفاظ على الأداء الطبيعي للجسم. ماء

جوز الهند: يحتوي ماء جوز الهند على مجموعة مهمة ومتنوعة من العناصر الغذائية، التي تمد الجسم بالعديد من الفوائد الصحية، إذ إنه مصدر غني بالبوتاسيوم، ومصدر جيد للكالسيوم والمغنيسيوم، ومصدر غني بالأحماض الأمينية، ومضادات الأكسدة، بالإضافة إلى أنه يحتوي على نسبة قليلة من السعرات الحرارية، كما يعد جوز الهند يعمل على منع الجفاف واستعادة الأملاح المعدنية المفقودة خلال العرق، وتجديد الأملاح الطبيعية في الجسم، كما أنه يخفف من التعب والإرهاق.

عصائر الفاكهة الطازجة: يجب على الحامل تناول عصائر الفاكهة الطازجة، مثل البرتقال والتفاح والرمان والبطيخ والأناناس والليمون وغيرها، لأنها تمد الجسم بالعناصر الغذائية والفيتامينات اللازمة لنمو الطفل والأم، لكن يجب على الأم أن تتأكد من أن العصائر طازجة، وتتجنب إضافة السكر والنكهات الصناعية. منتجات الألبان: الحليب ومنتجات الألبان والزبادي، من المشروبات التي لا غنى عنها في شهور الحمل، لأن هذه المشروبات مليئة بالكالسيوم والبروتين وفيتامين "ب 12"، كما أنها مفيدة لصحة عظامك وصحة جنينكِ.

عصائر الخضروات: يعد عصير الخضروات المنزلي مشروبًا مثاليًا للحوامل اللاتي يعانين من الغثيان والنفور من الطعام، نظرًا لأن الخضروات من العناصر الضرورية المهمة جدًا لصحة الأم والجنين، فإن كنتِ لا تحبين تناول الخضروات في وجبات الطعام، يمكنكِ تجربتها كعصير، وهناك العديد من الوصفات اللذيذة لا تنسي تجربتها.

الشاي المثلج: الشاي المثلج هو علاج عظيم لغثيان الصباح، إذ يعد الشاي المثلج مع شريحة من الليمون أفضل من كوب الشاي بالحليب الساخن، نظرًا لأنه يحتوي على الكافيين، لذا ننصحكِ بالاعتدال، والا تتناولي الشاي المثلج بكثرة.