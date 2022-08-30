أفضل 5 وجهات للطيران المظلي في العالم على الرغم من أن الرحلات والتخييم وركوب القوارب غالباً ما تكون على قائمة أمنيات العديد من عشاق المغامرات ، لا يمكن للمرء أن يفوت إضافة الطيران الشراعي الى تلك القائمة. بالنسبة للباحثين عن الإثارة ، يعد الطيران الشراعي من رياضات المغامرة التي يجب عليهم استكشافها مرة واحدة على الأقل في هذا العمر. حسنًا ، إذا كنت لا تعرف من أين تبدأ ، حيث أن العالم مليء بالفرص ، فنحن نقدم لك بعضًا من أفضل أماكن الطيران الشراعي في العالم التي تضمن لك تجربة لا تُنسى.

أفضل 5 وجهات للطيران المظلي في العالم

بوخارا ، نيبال

تعتبر مدينة بوخارا ، أكثر دفئًا من العاصمة النيبالية كاتماندو ، وواحدة من أفضل المواقع في العالم للطيران المظلي حتى في فصل الشتاء. أثناء الطيران الشراعي هناك، ستشاهد سلسلة جبال أنابورنا الجميلة في جبال الهيمالايا وبحيرة فيوا. تعتبر بوخارا من أهم مناطق الجذب السياحي في نيبال وتجذب الكثير من هواة الطيران الشراعي كل عام. على الرغم من أن درجة الحرارة تظل معتدلة طوال فترة الطيران الشراعي ، إلا أنها تظل مغلقة بسبب الرياح الموسمية في يونيو وسبتمبر.

أفضل 5 وجهات للطيران المظلي في العالم

أومبريا ، إيطاليا

تقع قرية Umbria في Castellucio على ارتفاع 4763 قدمًا ، وتحيط بها جبال آبنين ، وتوفر أفضل تجربة طيران بالمظلات في المنطقة. إنها واحدة من الأماكن المفضلة في إيطاليا لتجربة الطيران الشراعي مع مناظر خلابة للجبال والسهول من جميع الجوانب. ملاحظة المناظر تصبح سحرية أكثر إذا قمت بزيارتها خلال موسم الربيع.

أفضل 5 وجهات للطيران المظلي في العالم

جودوري ، جورجيا

احتفالًا بمكانتها في قائمة أفضل وجهات الطيران الشراعي في العالم ، توفر Gudauri في جورجيا مناظر خلابة للجبال البيضاء. تتوفر الرحلات إلى هذا المكان على مدار العام ، لذا الوصول إلى هناك لا ينبغي أن يكون مشكلة. بالإضافة إلى ذلك ، لا يقتصر الأمر على القمم البيضاء فقط ، حيث يمكن للمرء أيضًا مشاهدة المشاهد المهيبة لوديان أراغفي. بعد يوم طويل من الطيران المظلي هنا ، يمكنك الاسترخاء في منتجع Tsar Bani Spa القريب.

أفضل 5 وجهات للطيران المظلي في العالم

ممر هاتشر، ألاسكا

إذا كنت ترغب في تعلم الطيران الشراعي ، فإن ألاسكا لديها عدد من المدارس التي تدرس فن الطيران الشراعي. يعتبر ممر هاتشر الواقع في شمال شرق واسيلا أفضل وجهة في ألاسكا للطيران المظلي. وبينما تقوم بالطيران المظلي هناك ، يمكنك مشاهدة جبال تاكنتا ومدينة ويلو وبلدة بالمر. لتجربة أكثر روعة ، قم بزيارة هذا المكان خلال شهري يوليو وأغسطس عندما يكون الطقس لطيفًا.

أفضل 5 وجهات للطيران المظلي في العالم

كوستا أديجي ، إسبانيا

لقضاء عطلة مليئة بالمرح ، قم بزيارة Costa Adeje في تنيريف ، إسبانيا لتجربة طيران مظلي لا تنسى. من السماء ، يصادف المرء الجمال المحيط بهذا المكان ، يكمله الساحل الجميل والمناظر الطبيعية الرائعة للبراكين. تظل الرياح مستقرة ، لذا يمكنك الطيران المظلي هنا في أي وقت من السنة. يمكنك حتى ممارسة الطيران الشراعي هنا طوال العام. للحصول على أفضل ما في هذه التجربة ، سافر إلى كوستا أديجي خلال الأشهر من أكتوبر إلى مايو.

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