البوابة - يصادف عيد الفصح هذا العام يوم الأحد 9 أبريل، إذا كنت تخطط للاحتفال به خارج المنزل مع عائلتك واصدقائك، فنحن سنساعدك في التعرف على أهم الفنادق والمطاعم التي تقدم وليمة احتفالية بمناسبة عيد الفصح في دبي. بعض هذه العروض تتضمن أنشطة ترفيهية للأطفال مثل البحث عن البيض الملون، وهدايا بيض الشوكولاتة.

أفضل 7 بوفيهات عيد الفصح المجيد في دبي

أفضل عروض عيد الفصح في دبي

1. منتجع العنوان بيتش

الغداء من الساعة 1 مساءً حتى 4 مساءً. حدث عائلي ، سيستمتع الأطفال بزيارة خاصة من أرنب عيد الفصح ، وجلسات الرسم على الوجوه ، والبحث عن بيض عيد الفصح الساعة 2.00 مساءً. الأطفال دون سن السادسة يتناولون الطعام مجانًا أيضًا.

488 درهم (مشروبات غازية) ، 588 درهم (مشروبات منزلية). الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6 و 12 عامًا يتناولون الطعام بخصم 50٪ والأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 0 و 6 أعوام يتناولون الطعام مجانًا. جميرا بيتش ريزيدنس. (04879 8888).

2. فندق العنوان وسط المدينة

سيستضيف فندق العنوان وسط المدينة وجبة فطور وغداء عيد الفصح في مطعم The Restaurant يوم 9 أبريل. توقع أن تملأ طبقك بكل الاكلات المفضلة.

395 درهم (عبوة غازية) ، 495 درهم (مشروبات منزلية). الأحد 9 أبريل ، 1 مساءً - 4 مساءً ، وسط مدينة دبي (04436 8888).

3. فندق العنوان سكاي فيو

يستضيف العنوان سكاي فيو وجبة فطور وغداء في عيد الفصح لإضافة لمسة من الفرح إلى احتفالاتكم هذا العام. ستشمل وجبة فطور وغداء عيد الفصح مجموعة متنوعة من محطات الطهي ، بما في ذلك محطة للشواء مع ريب آي كامل وسمك السلمون وفخذ الضأن المشوي والمعكرونة والريزوتو وبيتزا نابولي. يمكن للضيوف الاستمتاع بأطباقهم المفضلة ، بينما يشارك الأطفال في البحث عن البيض، والرسم على الوجه ، والفنون والحرف اليدوية ، ولقاء أرنب عيد الفصح.

350 درهم (مشروبات غازية) ، 450 درهم (مشروبات منزلية). 12.30 مساءً - 4 مساءً. وسط مدينة دبي ، DineAtSkyView@addresshotels.com (04873 8888)

4. أرماني / ريستورانتي

يدعو Armani / Ristorante العائلات للاجتماع معًا لتناول وجبة إيطالية في عطلة عيد الفصح. يحتوي البوفيه على النكهات الموسمية مثل اللينجويني مع الطماطم الكرزية والفاصوليا ، وشرائح لحم الضأن المشوي على الفحم ، وحلوى بيض الشوكولاتة.

599 درهم من 7 إلى 9 أبريل. فندق أرماني دبي ، وسط مدينة دبي (04888 3666).

5. At.mosphere

احتفل بعيد الفصح في أعلى مبنى في العالم مع قائمة الشاي الفاخرة خلال العطلة. تناول مجموعة من السندويشات والفطائر والمعجنات والكعكات، والبيتي فور.

599 درهم للفرد ، (الأطفال أقل من 9 سنوات مجانًا). من 7 أبريل إلى 9 أبريل ، من الساعة 12:30 ظهرًا حتى 3 مساءً. برج خليفة ، وسط مدينة دبي (04888 3828).

6. مقهى بيروت على البحر

إذا كنت تبحث عن غداء عيد الفصح الممتع مع أجواء البحر الأبيض المتوسط ، فقد يكون هذا هو المكان المناسب لك. للاحتفال مع العائلة، سيقوم أرنب العيد بزيارة خاصة يوم الأحد 9 أبريل - وسيكون هناك نشاط خاص لكسر البيض.

قائمة الطعام حسب الطلب. الأحد 9 أبريل ، 1 مساءً - 4 مساءً. فندق Fairmont The Palm (056334 5777).

6. مطبخ غوردون رامزي

استمتع بتناول مشاوي عيد الفصح الخاص في مطبخ Gordon Ramsay Hell’s Kitchen يومي 8 و 9 أبريل، من اختيار الشيف الشهير غوردون رامزي. اختر من المأكولات الشهية مثل فخذ الضأن المشوي والاضلاع. يمكن للوالدين الاسترخاء أثناء لعب الأطفال وتزيين البيض بانتظار زيارة أرنب عيد الفصح.

275 درهم (طبقان) ، 325 درهم (3 أطباق) ، 125 درهماً (طبقين للأطفال). السبت 8 أبريل والأحد 9 أبريل 12:30 مساءً - 3:30 مساءً. سيزر بالس ، جزيرة بلوواترز.

7. منتجع حبتور جراند ، أوتوجراف كولكشن

اصنع ذكريات لا تُنسى للاحتفال بعيد الفصح في منتجع حبتور جراند ، أوتوغراف كولكشن ، الواقع على شاطئ جميرا المذهل.

في 9 أبريل ، يمكن للضيوف الاستمتاع بوجبة فطور وغداء عيد الفصح المحضرة خصيصًا في مطعم Luciano’s ومنطقة الحديقة في سالامار.

المصدر: تايم اوت دبي

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