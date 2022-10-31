إن كنتِ تبحثين عن أكثر عطر شرقي مناسب لفصل الشتاء، ولأنك امرأة تواكب الموضة وتجدّد العطور لحظة بلحظة مع تغيّر المواسم وتعشق التغيير، وتختار رائحة العطر التي تتلاءم مع شخصيتك وجسمك، لا بد أن تنتقي عطراً جديداً لفصل الشتاء، إليك أفضل 8 عطور شرقية تناسب فصل الشتاء، والمتاحة على موقع فافافوم، والتي يمكن الحصول عليها من خلال الضغط على الرابط المضاف.

أفضل 8 عطور شرقية تناسب فصل الشتاء

عطر فلورا كارنيفورا FLORA CARNIVORA

عطر فلورا كارنيفورا FLORA CARNIVORA، من مميزات هذا العطر له رائحة جذابة وقوية تناسب فصل الشتاء، مفعمة بالأنوثة، منعشة ومثيرة، رقيقة وخفيفة، تتكون عطر فلورا كارنيفورا من ماء الزهر والبرتقال الفاخر، وكذلك يدخل في تركيبتها مسك الروم وزهر البرتقال الأبيض، وسعر هذا العطر هو 120$.

عطر Tom Ford Ombre Leather Perfume

عطر Tom Ford Ombre Leather Perfume هو عبارة عن مزيج من جلد الأزهار متداخلة مع الجلد الأسود، أوراق البنفسج، خشب الأرز والأوربور، عطر Tom Ford Ombre Leather Perfume عطر شتوي جذاب، يستقر هذا العطر لفترة طويلة على البشرة، كما أن لهذا العطر نفحة شهوانية تعكس الغرب الأميركي، مع مزيج من ذبذبات الفاكهة، بالإضافة إلى زهر العسل وخلاصة السامباك الفاخرة، وسعر هذا العطر 136$.

عطر سيجيل أكوا فيريدي Sigil Scent Aqua Viridi

عطر سيجيل أكوا فيريدي Sigil Scent Aqua Viridi، يتميز برائحة مثالية لهواة المكونات العشبية العميقة، عطر سيجيل أكوا فيريدي مستوحاه من قرن التسعينات القرن الماضي من الكولونيا البحرية، أما من ناحية أخرى يمكن القول أنه عطر متعدد الطبقات، ومزيج من مستخلصات نباتية مع الزهور، بالإضافة إلى روائح خشبية مليئة بالأعشاب، وسعر هذا العطر فهو 134$.

عطر كالتوس أرتيم ألبا Cultus Artem ALBA

عطر كالتوس أرتيم ألبا Cultus Artem ALBA هو مخصص لأولئك الذين يحبون رائحة الحمضيات. يحتوي هذا العطر على إبرة الراعي وزهر الماغنوليا، كذلك شمع العسل، الليمون الإيطالي، اليوسفي الأحمر، زهور جونكيل كل ذلك لإضفاء مظهر كالتوس. إن هذا العطر أرتيم مع الكبريتات العضوية والأصباغ الإصطناعية يضيف لمسة ألبا التي تضيف الالوان لتعكس جمال ودفئ هذا العطر،عطر كالتوس أرتيم ألبا هو عطر مميز وهدية راقية، سعره فهو 550$.

عطر Christian Dior VANILLA DIORAMA

عطر Christian Dior VANILLA DIORAMA هو عطر ملهم من حلوى وهو طعام شهي من إبتكار المطعم الأسطوري غورماند ماكسيم اوف فانيللا ديوراما خصيصاً لديور.

ويتميز هذا العطر أن رائحتة حلوة ومخادعة في نفس الوقت، ولها سحر خاص في تركيبتها، من حيث احتوائها على فانيللا مدغشقر، كذلك الروم الباتشولي الذي يمنحها التميز والسحر، وسعر هذا العطر فهو 110$.

عطر لويس فويتون Louis Vuitton Spell on You

عطر لويس فويتون Louis Vuitton Spell on You هو العطر المثالي الذي يعدل المزاج، ويتميز بتركيبته الفريدة من نوعه، ابتكر هذا العطر المميز لويس فويتون جاكيس كافاليير المستوحى من التوتر، وهو يعتبر أفضل 10 عطور نسائية 2022 تناسب فصل الشتاء، وهو عبارة عن مزيج من الياسمين والورد. ليكون العطر المسكر واللعب معاً، وسعر هذا العطر هو 265$.

عطر ديبتيك فينيس Diptyque Venise

عطر ديبتيك فينيس Diptyque Venise يتميز بأنه خفيف وطازج، صانع الشموع الفرنسي إستوحى إلهامه من مدينة البندقية، ونباتات بحيرة سيرينسيما لاغون المورقة. بالإضافة إلى مكونات أخرى مثل نجيل الهند، الفلفل الأخضر، الريحان والطماطم، سعر عطر ديبتيك فينيس 95$.

عطر دولتشي آند غابانا فيلفيت بلاك باتشولي DOLCE & GABBANA VELVET BLACK PATCHOULI

عطر دولتشي آند غابانا فيلفيت بلاك باتشولي DOLCE & GABBANA VELVET BLACK PATCHOULI عطر مثير ورومانسي مناسب الخاصة وفصل الخريف، ويثير الرغبة لأنه مثير للسوائل الجنسية، ويحتوي هذا العطرعلى رواذح البرتقال الأحمر الدافئة والدافانا، بالإضافة إلى نفحات الباتشولي الذي تعطي العطر طابع المميز، لتمتزج بعد ذلك مع روائح الكراميل والفانيللا،وسعر عطر دولتشي آند غابانا فيلفيت بلاك باتشولي هو 240$.

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