جدة وما أدراك ما جدة، جدة هي الحضارة هي التجارة عروس البحر الأحمر، جدية هي الأساس، ثاني أكبر مدينة في السعودية، هي اساس الاقتصاد وفيها أكبر ميناء في المملكة العربية السعودية.

جدة تعتبر من أقدم المدن الموجودة في المملكة العربية السعودية التي تلائم العائلات والأزواج والشباب، جدة هي عروس البحر الأحمر، تجد فيها كل شيء، تجد البساطة والجمال والسياحة، البحر، الملاهي، الاسواق، الحياة الشعبية، التراث القديمة الموجودة فيها.

السياحة في جدة

السياحة في جدة، تتمتع جدة بإطلالة جميلة ومميزة تريح البال على شاطيء البحر الأحمر، ويتميز البحر الأحمر بتواجد مختلف أنواع الأسماك المذهلة والشعاب المرجانية الزاهية، وتُعد جدة من الوجهات السياحية التي تجذب السياح لممارسة رياضة الغوص والاستمتاع بإستكشاف الأحياء البحرية وافضل شواطئ جدة، وكذلك تضم مدينة جدة بعض المعالم التاريخية القديمة فهي تجمع بين الماضي والحاضر في مزيج نهائي رائع.



ما هو أفضل أوقات السفر إلى جدة؟

أفضل أوقات السفر إلى جدة هو فصل الشتاء حيث تقل درجات الحرارة في هذه الفترة الزمنية، ويبدأ فصل الشتاء في أكتوبر وينتهي خلال مارس وتميل درجات الحرارة في البقاء ما بين 20 و 30 درجة مئوية .

أما في فصل الصيف يكون المناخ شديد الحرارة والرطوبة وتصل درجات الحرارة إلى أعلى بكثير من 40 درجة مئوية، ويكون شهر يوليو هو أكثر الشهور ارتفاعاً لدرجة الحرارة .

أين تقع جدة؟

تقع جدة على ساحل البحر الأحمر وهي المركز الحضري الرئيسي في غرب المملكة العربية السعودية، وهي أكبر مدينة في منطقة مكة المكرمة وأيضاً أكبر ميناء بحري على البحر الأحمر، وتبعد جدة 949 كم عن العاصمة الرياض، وتبعد 79 كم عن مكة المكرمة، وتبعد 420 كم عن المدينة المنورة.

أفضل 9 أماكن سياحية في جدة

1- كورنيش جدة

كورنيش جدة يمتد على طول ساحل البحر الذي تطل عليه المدينة، ويمكن للزائر أن يضمن مشهدًا رائعاً للبحر الاحمر، ويضم كورنيش جدة المقاهي والمطاعم والمتاجر، وهو يوفر للزائر كل ما يحتاجه ومن خلاله يمكن رؤيه نافوره الملك خالد الرائعه ويعتبر كورنيش جدة من أكثر مناطق السياحة في جدة جذبا للسياح من الداخل والخارج في جدة.

كورنيش جدة من أهم الأماكن السياحية في جدة بسبب طبيعة البحر الساحرة والأجواء والتي تجعلك تشعر بالفرح حيث يمكنك أن تلتقط أجمل الصور التذكارية، وكذلك يتواجد منطقة ألعاب للأطفال، والعديد من المحال التجارية، وهناك أيضًا أماكن مخصصة للصيد وبعض الرياضات الشاطئية.

2- نافورة الملك فهد

نافورة الملك فهد من أهم المعالم والأماكن السياحية في جدة، وهي تقع أمام شواطئ المدينة على الشاطئ الغربي للسعودية على البحر الأحمر، تعتبر نافورة الملك فهد أطول نافورة في العالم، وقد تم إنشاؤها على طراز نافورة “Jet d’Eau” في جنيف في سويسرا وهي من أشهر معالمها وبنيت على ارتفاع تمثال الحرية وهي بذلك من أطول نوافير العالم.

نافورة الملك فهد تضخ المياه بشكل قوي وسريع يصل إلى 233 ميلًا في الساعة. يتم إضاءة النافورة بأكثر من 500 ضوء كشاف شديد التوهج خلال الليل مصمم لتحمل سقوط آلاف الأطنان من المياه من ارتفاعات عالية جدًا، وتعتبر نافورة الملك فهد من أكثر الأماكن الجميلة للقادمين بغرض السياحة في جدة.

3- ملاهي آيس لاند الترفيهية

ملاهي ايس لاند الترفيهية تعتبر ذو مستوى مرتفع ويؤمن للزائرين أوقات جميلة يقدم خدماته الترفيهيه للصغار والكبار أيضاً، ويقع ملاهي ايس لاند الترفيهية في حي الزهراء في مدينة جدة، ويضم آيس لاند مجموعة من الألعاب الالكترونية وصالة للتزلج وصالة للبولينج، ويحتوي المنتزة على مجموعة من المطاعم والمقاهي ومتاجر لبيع الهدايا .

ملاهي آيس لاند الترفيهية يناسب العائلات ويحتوي على عدة طوابق ويوجد فيها صالات ألعاب، فتجد بها صالات تزلج على الجليد، صالات بولينغ، صالات بلياردو، صالة ألعاب إثارة وصالة فيديو، ملعب كرة قدم.

4- فقيه اكواريوم

فقيه اكواريوم تعتبر الخيار الأفضل فهو يضم أحواض مائية كبيرة من الأسماك تتنوع بين الصغيرة والكبيرة، مثل أسماك القرش والفقمة والهامور وفرس البحر، وتشتمل على 200 نوع مختلف من الأحياء المائية، كما يتواجد بها صالة تُقام فيها عروض للدلافين وكلب البحرويوجد بالمكان صالة ألعاب للأطفال، كما يمكنكم أيضًأ ممارسة رياضة التزلج في الصالة المخصص له بالمكان.

يعد فقيه اكواريوم جدة واحدا من اجمل اماكن سياحية في جدة للعوائل بشكل خاص، حيث يأخذ الزائرين في رحلة مميزة إلى عالم البحار ما بين الممرات الرائعة التي تكشف لكم عن مجموعة متنوعة من المخلوقات البحرية المميزة التي لا تقارن، وايضا يقدم التزلج في الصالة المخصصة لذلك، ويمكنك ايضا اقتناء الهدايا التذكارية الجميلة من متجر الموقع. … اقرأ المزيد عن فقيه اكواريوم .

5- غواصين بحر الصحراء

غواصين بحر الصحراء موقع متميز لهواة الغوص ويتمكنون من خلاله من الاطلاع على ما تتضمنه أعماق البحر الاحمر ومشاهدة خفاياه من مخلوقات بحرية وغيرها مع وجود مرافقة مختصة ومدربين ويعتبر من أهم وجهات للسائحين في ممارسة الغوص.

حيث يتميز البحر الأحمر بمختلف أنواع الأسماك والأحياء والمائية وتكثر به الشعاب المرجانية، فيستمتع الزائرون بممارسة هذه الرياضة ، يتوفر طاقم كامل للتدريب على الغوص، وبإمكانك تأجير قارب وأدوات الغطس.

ويتواجد حطام للسفن في القاع وتمر الحيتان وأسماك القرش والدلافين، مما يجعل روح المغامرة والإثارة حية لدى الغواصين …. اقرا المزيد عن غواصين بحر الصحراء جدة .

6- جزيرة الشراع

جزيره الشراع من أهم المنتزهات واماكن السياحة في مدينة جدة تقع على الكورنيش البحري لمدينه جده في السعوديه و تتميز بانها مركزا هاما للترفيه يقصده الزوار من الداخل والخارج ، تضم صالة خاصة لفنون الرسم والتلوين تقام فيها انشطة تعليمية وترفيهية للاطفال بالاضافة الى المسابح والحديقة المائية .

جزيرة الشراع Sail Island مكانا رائعا للأطفال والأشخاص البالغين للاستمتاع به في الطقس الحار، و يقع أمام كورنيش البحر الأحمر، و هناك ركوب الخيل وملعب رملي وبركة مياه، يمكن استبدال تذاكر الدخول في المطعم لتناول الوجبات، ويحتوي على مقهى يطل على البحر.

يقدم هذا المنتزه العديد من الفعاليات للأطفال و العائلة ويوفر المنتزه برك سباحة مناسبة للأطفال بالإضافة إلى الحديقة المائية و عدد من المطاعم. ويمكن للعائلات استئجار شاليهات خاصة لإقامة الحفلات. اقرا المزيد عن جزيرة الشراع جدة .

7- ملاهي الشلال جدة

ملاهي الشلال جدة مركز ترفيهي عالي المستوى في جدة ويوفر الكثير من الخدمات الترفيهيه لزوارها يقع على الكورنيش البحري لمدينة جدة ، وتضم الملاهي العاب متنوعة وحديثة موجهة للكبار والصغار ومرافق ترفيهية من بينها صالة للتزلج وبحيرة وشلال اصطناعي

ويعتبر ملاهي الشلال جدة من أشهر الأماكن السياحية في مدينة جدة وتوفر الكثير من الألعاب المناسبة لجميع الأعمار مثل لعبة مصعد السيارات وجولة في باريس والغواصة المجنونة، فهي آمنة ومناسبة للأعمار الصغيرة ومسلية لهم.

وبالغضافة إلى ذلك، توجد ألعاب لجميع أفراد العائلة سويا مثل القرصان وبرج السامبا، وتوجد قاعة للتزلج على الجليد مع مدربين متخصصين، وصالة بلياردو. وألعاب أخرى خطيرة لمحبي المغامرة ومحبي المخاطرة مع توفير كل سبل الأمان لراكبيها.

8- واحة جدة للعلوم الترفيهية

تعتبر من أفضل المنتزهات و اماكن سياحية للعائلات في جدة ، وتشير إلى المفاهيم الحديثة في الدول العربية التي توضح التعليم بطرق ترفيهية جداً.وتشتمل واحة العلوم الترفيهية على 6 صالات متنوعة منها صالة جسم الإنسان وصالة تختص بالعجائب المائية وصالة الهواء والطيران وصالة لعلوم الرياضيات والفيزياء وصالة تضم علماء المستقبل.

تحتوي كل من الصالات على نماذج مجسمة بشكل علمي لتسهيل المعلومة العلمية ومن الجدير بالذكر انها تحتوي على معلومات نادرة من نوعها.وتعتبر واحة جدة للعلوم الترفيهية من أكثر المواقع التي تشهد إقبالا ، نظرا لأنها تعتبر منارة العلم والثقافة حيث تتيح الشعور بالتجربة والاستكشاف الذاتي للعلوم . اقرا المزيد عن واحة جدة للعلوم الترفيهية .

9- الحديقة المائية بجدة

تقع الحديقة في حي الأمير سلطان، وتحتوى على عدد من معالم الجذب أبرزها الحديقة المائية، منطقة داخلية، متجر لملابس الأطفال ومتجر الألعاب، ومخزن للأدوات المنزلية بالإضافة إلى كافة التسهيلات التي قد يحتاج إليها الأسرة والأطفال، مما جعلها من اهم حدائق جدةالترفيهية.

وعند زيارتك للحديقة تستطيع أن تجلس في مكان الانتظار المخصص لك وتطلب مشروبك المفضل من الكافتيريا الموجودة داخل الحديقة المائية، اجلس في هدوء واسترخاء وأنت تحتسي المشروب في الوقت الذي يقضيه أطفالك داخل المسبح

يمكنك ان تقوم بابتياع بعض الهدايا التذكارية والملابس لك ولأسرتك من المتاجر المخصصة لذلك في الحديقه المائيه بجدة ، يوجد هناك جميع أنواع البضائع من مستلزمات قد تحتاجها خلال زيارتك إلى هناك … اقرا المزيد عن الحديقة المائية في جدة .

أفضل الحدائق جدة

منتزه ذهبان البحري

حديقة أبا الخيل

حديقة التحلية

حديقة سلطانة

حديقة البرج

أفضل 5 مطاعم كيتو جدة

ديلي ميلز

مطعم دايت سنتر

مطعم الركن الصحي

مطعم هيلثي فوود واي

بيت الحمية

أفضل الشواطىء في جدة

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