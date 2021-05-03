العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك هي أفضل عشر ليال للعبادة، والعمل الصالح، تبدأ من ليلة 21 رمضان حتى ليلة 30 رمضان إذا كان الشهر كاملا. وفي العشر الأواخر يتحرى المسلمون ليلة القدر بما لها من مكانة. قال الله تعالى: ﴿لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ﴾.

من فوائد شهر رمضان أن الله عزوجل يغلق فيه أبواب النار كلها، ويفتح فيه أبواب الجنة، ومن ذلك قول النبي (صلى الله عليه وسلم): (إذا كانت أول ليلة من رمضان ‏ ‏صفدت ‏ ‏الشياطين‏ ومردة ‏الجن وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب ونادى منادٍ يا ‏ ‏باغي ‏الخير أقبل ويا باغي ‏الشر أقصر ولله عتقاء من النار وذلك في كل ليلة).

الله يغفر الذنوب لمن يصوم هذا الشهر الفضيل، شهر رمضان هو شهر الخير والنعم والمغفرة والرحمة، وهو تاسع شهر في التقويم الهجري ويأتي في الترتيب بعد شهر شعبان، هذا الشهر مميز عن باقي أشهر السنة، فهو شهر للعبادة والطاعات والصيام والقيام، ما يحدث في هذا الشهر هو أن يمتنع المسلمون عن الشراب والطعام والجماع من آذان الفجر وحتى آذان المغرب، ولرمضان مكانة كبيرة، إذ نزل فيه القرآن على النبي محمد من خلال الوحي الذي أرسله الله وهو جبريل، وقد أنزل القرآن على محمد وهو في غار حراء، وهو شهر الفتوحات والانتصارات، وشهر الخير والجود والبركات، وفيه أفضل أيام السنة، وقد ورد في القران الكريم والسنة النبوية الكثير من الادلة التي تبين فضل رمضان وفضل صيامه وأن الأجر فيه مضاعف بخلاف السنة الباقية.

أفكار خلال العشر الأواخر من رمضان

الفكرة اﻷولى لأفكار خلال العشر الأواخر من رمضان

تصدق كل ليله بريال واحد فقط .. فإن صادفت صدقتك ليلة القدر كنت كمن تصدق يوميا لمدة 84 سنه !

الفكرة الثانية لأفكار خلال العشر الأواخر من رمضان

صلي كل ليله ركعتين قيام الليل .. فإن صادفت صلاتك ليلة القدر كنت كمن قام الليل يوميا لمدة 84 سنه !

الفكرة الثالثة لأفكار خلال العشر الأواخر من رمضان

اقرأ كل ليله سورة الاخلاص ثلاث مرات .. فإن صادفت قراتك ليلة القدر كنت كمن قرأ القران الكريم كاملاً يوميا لمدة 84 سنه !

علامات ليلة القدر