أفكار لأول موعد غرامي لا يُنسى

بانوب سامي

يصاحب الموعد الغرامي الأول الكثير من القلق والإثارة والتوقعات، وبينما يركز الطرفين في العادة على الملابس الزهور وغيرها من الأمور الثانوية، يعتبر أكثر الأمور أهمية في الموعد الغرامي الأول هو أن يبدو المرء ذكيًا وحساسًا ومضحكًا في نفس الوقت، ولتحقيق هذا عليكِ اتباع النصائح التالية:

لا تتأخري

لا أحد يحب قضاء وقته في الانتظار، لأن هذا في العادة يعكس قلة الاحترام، ولذلك امنحي نفسك وقتًا كافيًا للاستعداد وحاولي الوصول إلى موقع اللقاء قبل 10-15 دقيقة، وإذا اضطررت للتأخر، احرصي على ابلاغ الطرف الآخر بمكالمة أو رسالة نصية حتى يتمكنوا من الذهاب إلى المقهى أو العثور على مكان ليجلس فيه أثناء انتظارك.

اصنعي نزهتك الخاصة

اختاري مكانًا لطيفًا واشتري بعض الطعام من متجر بقالة أو مطعم للوجبات السريعة وتناولي الوجبات السريعة بينما تتحدثين مع رفيقك خلال النزهة البسيطة.

اشتركي في فصل ما

إذا كنتِ تعرفين هواية رفيقك، يمكنك الاشتراك في دورة تدريبية ما تخص هذه الهواية، فعلى سبيل المثال، إذا كان شريكك يود تجربة صناعة الفخار، يمكنك حجز حصة تعليم صناعة الفخار لكلاكما، وبهذه الطريقة سيسعد شريكك بمعرفة أنكِ مهتمة بهواياته.

لا تتأنقي أكثر من اللازم

من الطبيعي أن تسعي للظهور بشكل مثالي في موعدك الأول، ولذلك تحاولين جاهدة ارتداء افضلا الملابس الانيقة، ولكن من الأفضل ارتداء الملابس وفقًا للحدث الذي تخططين للذهاب إليه، فإذا ذهبت إلى نزهة وأنتِ ترتدين حذاء بكعب عالٍ سيكون الامر صعبا عليكِ.

لا تتحدثي عن علاقاتك السابقة

لا تسألي عن علاقات رفيقك السابقة ولا تتحدثي عن علاقاتك السابقة، فهذا امر شخصي للغاية لا يجب طرحه في الموعد الأول، وقد يترك الحديث عن شريكك السابق انطباعًا بأنكِ لم تتجاوزيه بعد.

لا تركزي على الحديث عن نفسك

من المفترض أن يكون الموعد الغرامي الأول فرصة لكما لمعرفة المزيد عن بعضكما البعض قبل الدخول في علاقة، لذلك تذكري دائمًا أنها محادثة متبادلة، وحاولي أن تسألي شريكك عن اهتماماته وظيفته وهوايته.

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