البيت هو المملكة الأولى والأخيرة للإنسان، والجزء الخاص بالراحة والهدوء والخصوصية واجتماع العائلة، بعيداً عن ضغوطات الحياة ومشاكلها ، ولكي يتحقّق هذا الهدف يسعى الأفراد إلى ترتيب بيوتهم وتنظيمها بشكلٍ جميلٍ ومرتبٍ؛ ليسهل عليهم العيش بطريقةٍ منظمةٍ ومريحة، فتبدأ الطريقة من اختيار المنزل بدقة بحيث يكون مكانه بعيداً عن الضوضاء، وبمنطقةٍ محبّبةٍ قريبةٍ من الخدمات، ثم يبدأ الإنسان بالاهتمام بالديكور، يقدم لكم موقع البوابة 5 أفكار لتغيير ديكور بيتك بنفسك:

مدخل المنزل:

مدخل البيت هو المكان الأوّل الذي سيعطي الانطباع الأول عن صاحبة المنزل، وهو الذي سيخبر ضيوفك عن ذوقك الجميل، فعليك أن تضعيه في أوّل سلم اهتماماتك، تفحصّي قطع الأثاث الموجودة به، يمكنك استبدالها بأخرى من المنزل، يمكن وضع أنتريه أو مرآة طويلة أو خزانة للأحذية أو علاقة للمعاطف أو للمفاتيح بديكور جميل، البعض يفضّلون وضع لوحات أو تحف طويلة بعض الشيء، خذي الأفكار التي تتناسب وذوقك الخاص لكن دون مُبالغة.

الصالة أو غرفة المعيشة:

يمكنك بكل بساطة تغيير أماكن وضعك لطقم الجلوس والطاولات وهذا لتجدّدي المنظر العام بحركة بسيطة؛ أو بدّلي أماكن اللوحات والصور على الجدران، ويمكنك أن تغيّري مكان التلفاز ليناسب مع الوضع الجديد للأثاث، ضعي بعض النباتات الداخلية، لو كنت غير مهتمّةً أو غير قادرة على العناية بالنباتات يمكنك الحصول على شجيرات صناعية، ثمّ ضعيها في الأركان على أن تهتمّي بتنظيف أوراقها بين الحين والآخر لتظلّ نضرةً. يمكن القيام بدهن حائط واحد بلون مختلف؛ فهذا سوف يمنحك مدىً أوسع، ويمكنك دهن الجدران المتبقّية بظلال ورد مثلاً ذات لون مشابه للون الحائط المختلف.

الحمامات:

من الجميل جعل حمّامك مكاناً مميّزاً، فمن المميز وضع بعض الأزهار والورود التي تتناسب مع حمامك الخاص، يمكن وضع سيقان من البامبو مثلاً وبالأخص إن كان حمّامك باللون الأبيض والأخضر؛ فهذا سيكون متناسباً ومريحاً للعين، ويمكنك وضع أنبوبة بلاستيكية خضراء كأنبوب للستائر أيضاً، ولتناسب الإكسسوارات لون المناشف ومفارش الأرض والتواليت، ولا تهملي تغيير ستائر الحمام.

المطبخ:

جميل وجود راديو أو تلفاز أو هاتف صغيرين في مطبخك، وتستطيعين تغيير أماكنهم من وقت لآخر للتجديد، وجدّدي تحف المطبخ أو غيري أماكنهم، الستائر أيضاً من أهم الأمور التي تستطيعين تجديدها باستمرار في المطبخ.

غرف النوم:

قومي بتغيير أماكن وضع التحف؛ فهذا شيءٌ مُهِمْ وجميل في غرف النوم كباقي الغرف، وألوان المصابيح ذات الضوء الخافت ستجعلك ترين كل شيءٍ بشكل مختلف، جدّدي كفرات الأسرّة من وقت لآخر، من أجمل الألوان لغرف النوم الأزرق السماوي والأثاث الأبيض، لكن هذا يختلف من شخص لآخر.

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