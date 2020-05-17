أفكار لثياب العيد من مجموعة نيدل أند ثريد

هل تبحثين عن إطلالة مميزة في عيد الفطر؟ لما لا تجربي المجموعة الجديدة من نيدل اند ثريد ذات التصاميم الانيقة والانثوية.

تعتبر العلامة الإنجليزية، نيدل اند ثريد مثالية للمرأة التي تفتخر بأنوثتها وتعشق إظهارها، فهي تمزج بين سحر الحكايات الخيالية والتقنيات الحرفية، من التطريز على شكل زهور إلى الدانتيل المستخدم بمهارة. ستكون التصاميم التي تُقدمها الماركة من الفساتين، التنانير وغيرها هي الاختيار المثالي للتأنق في المناسبات هذا الموسم.

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