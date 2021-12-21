في فصل الشتاء ومع هطول الأمطار ومن أجل الاستمتاع بأجواء شتوية دافئة داخل المنزل والشعور بالراحة، ومن الضروري تغيير ديكور منزلك بشكل موسمي لجعله مكانًا مريح على مدار العام كله.

التغييرات الجذرية والتفاصيل الصغيرة لديكورات الشتاء تعتبر من الطرق التي تساعد في الحصول على الدفئ في الأشهر الباردة، حيث تخلق الألوان الدافئة أجواءً محمصة في مساحتك وتجهز منزلك لأيام وليالٍ باردة .

أفكار لديكور شتوي دافىء وهادئ

زهور طبيعية أو اصطناعية

زهور طبيعية أو اصطناعية تجعل البيت أكثر راحة نفسية ودفىء وتجعل البيت بيتوتي أكثر، أو استخدام الورد المائل للطبيعي، وممكن تخصيص في كل غرفة نوم لون ورد يناسب الديكور بشكل العام.

الإضاءة والشموع

يجب التحكم في إضاءة المكان، اختيار لون الضوء يؤثر على المكان، والضوء الأصفر أفضل من الضوء الأبيض يجعل البيت أكثر دفىء وكوزي، والضوء يكون متساوي،أو إضاءة الشموع فهي تجعل البيت أكثر دفىء وتجعل جو المنزل أكثر رومانسي وملىء بالراحة النفسية.

تعطير المنزل

كل منزل له ريحة مميزة عن المنزل الآخر، وكل ست منزل تبدع لتجعل منزلها رائحته مميزة، ومن طرق تعطير المنزل هو البخور مثل المسك والعود وسوف تجدوا فرق في طاقة المكان والراحة النفسية، وأيضاً مخبوزات البيت مثل كيك وكوكيز، ومعجنات ويجعل البيت أكثر بيتوتي.

إضافة المدفاة أو الفيربليس

من الأفكار الجميلة والتي تجعل المنزل أكثر دفىء وراحة هي إضافة المدفاة أو الفيربليس وخصوصاً في فصل الشتاء، واحتفل بالطقس البارد من خلال جمع العائلة حول ديكور النار في الفناء الخلفي أو تثبيت مدفأة فاخرة خاصة بك.

لا شيء يضاهي الاسترخاء في الفناء الخلفي الخاص بك بجانب النار الهائجة ، لذلك تريد أن تشعر وكأنها غرفة معيشة في الهواء الطلق، وقم بالتزيين بأثاث مريح وطاولات جانبية وحتى بعض نباتات الأصيص لإضفاء الطابع الشخصي.

السجاد

السجاد يعطي لمسة خاصة في المنزل حتى لو كان في كنزلك باركيه، يمكنك وضع سجاد بأحجام صغيرة لأنها تجعل المنزل بيتوتي أكثر وراحة نفسية، كل ما كان لون السجاد ألوان هادئة ونقشات بسيطة تكون مريحة للعين أكثر، لكن يجب أن يكون السجاد في الشتاء من الأقمشة الصوفية أو الناعمة الأشعث.

الوسائد

الوسائد إضفاء لمسة عصرية أنيقة وحيوية لديكور منزلك، وتعطي إحساس رائع للمنزل، ومنظر جميل وينصح عند اختيار وسائد غرف المعيشة، أن تكون من خامة قريبةً نوعاً ما من خامة الأرائك والكنب، كي يبدو المظهر والديكور العام بشكل مرتب وجذاب.

عند اختيار ديكورات وسائد غرف المعيشة يجب أن يتم اختيار ألوان وسائد غرف المعيشة بما يتناسب مع ألوان الأرائك والمفارش على الكنب، حتى لا تبدو الوسائد على جوانب الأرائك بمظهر منفِّر وغير متناسق.

كيفية تجديد وسائد الأريكة على الميزانية

نصائح لإدخال روح الشتاء في ديكور منزلك