أفكار لديكور طاولة القهوة: النمط الرومانسي (1)

تعد طاولة القهوة المركز الحقيقي لأي غرفة جلوس أو ضيوف فهي تحمل روح المكان والصفة الخاصة بأصحاب المنزل، لذلك يجب أن يكون ديكورها متسقا مع هوية المكان وشخصية ربة المنزل سنقدم لكم في هذا المقال عدة نصائح هامة لديكور رومانسي لطاولة القهوة:

يعمل هذا النمط الزخرفي الرائع مع الطاولات الخشبية ولوحة الألوان الهادئة والمريحة.

نصيحة رقم 1: استخدام الشموع وحوامل الشموع من مختلف الأشكال والأحجام.

نصيحة رقم 2: أضف تنسيقًا صغيرًا للزهور أحادية اللون (يفضل دائمًا استخدام اللون الأبيض)

نصيحة رقم 3: ضع صينية لتجميع جميع الاكسسوارات معًا - فهي عنصر تصميم رائع.

نصيحة رقم 4: طاولة مليئة بالديكورات ستعطي المساحة بأكملها مظهرًا دافئًا ورومانسيًا.