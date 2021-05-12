أفكار لطيفة لتوزيعات العيد

تقبل الله طاعتكم.. لم يتبقى إلا القليل على الإحتفال بعيد الفطر السعيد، فلما لا تستغلي الوقت لتحضير توزيعات العيد الظريفة التي ستسعد الأطفال والكبار أيضاً...

يمكنك طباعة هذه الصور من الانترنت وقصها والصاقها في المنزل ثم وضع مبلغ العيدية داخلها لتكون جائزة مميزة لكل طفل صام رمضان أو تدرب على صيامه.

انت بحاجة الى:

ورق ملون مقوى

الوان

مقص

ورق لاصق

صمغ

الطريقة:

حضري الصور التي تريدين طباعتها أو رسمها.

قومي بقص الصور.

الصقيها حسب الشكل المرغوب.

حضري العيديات النقدية، ويفضل أن تكون أوراق نقدية جديدة.

لفيها وثبتيها على كروت المعايدة.

كل عام وانتم بالف خير