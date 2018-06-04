أفكار لطيفة لملابس العيد للرجل الصغير في حياتك

يقال بأن الفتيات محظوظات أكثر عندما يتعلق الامر بشراء ملابس العيد، ولكن ليس اليوم، فنحن نهتم بأناقة الأولاد أيضاً، ولذلك جمعنا لكم أربعة اطلالات مذهلة للأولاد في عيد الفطر.

الاطلالة الأولى من دار فيندي وهي عبارة عن جاكيت باللون الكحلي مصنوع من قماش الغبردين مع قميص أبيض وبنطلون من اختيارك.

الاطلالة الثانية من تصميم دار دولتشي أند غابانا الإيطالية، وهي مكونة من بدلة قطعتين شورت و جاكيت باللون الأسود مع قميص باللونين الأبيض والاسود.

الاطلالة الثالثة من تصميم دار دولتشي أند غابانا الإيطالية، وهي مكونة من بدلة قطعتين شورت و جاكيت باللون الأسود مع بولو شيرت.

الاطلالة الرابعة من تصميم بيربري دار الأزياء البريطانية، وهو عبارة عن بليزر جاكيت خفيف مصنوع من القطن، مع تي شيرت أبيض وبنطلون من اختيارك.