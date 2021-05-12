مع حلول عيد الفطر المبارك نبدأ في تجهيزات المنزل حيث نقوم بتنظيفه وترتيبه وإعداد زينة جميلة للعيد وإذا رغبتِ تغير الديكور من زينة شهر رمضان المبارك إلى زينة عيد الفطر أو إضافة قطع بسيطة إلى ديكورات رمضان ليكون جاهزاً لاستقبال الضيوف والأقارب والاصدقاء بكل حب وسعادة وبهجة، بحيث تعكس صور الفرح الابتهاج بقدوم عيد الفطر السعيد، ومن الممكن إضافة العديد من التغيرات الإبداعية في المنزل سواء في أثاث المنزل أو تعليق حبال الزينة.

أفكار لعمل زينة عيد الفطر المبارك

إذا رغبتِ أن تبقي على ديكورات شهر رمضان وعدم إزالتها، مع إضافة المزيد من الزينة، وإضافة المزيد من الإكسسوارات والمصابيح على مدخل المنزل.

البالونات لصنع زينة العيد حيث يمكنك استخدام البالونات والكرات ذات الألوان الزاهية وتوزيعها على مداخل المنزل وحول السلالم أو تعليقها على جدران المنزل أو توزيعها بطريقة عشوائية على الأرض حول الأثاث فهي تعطي رونق جميل للمنزل.

صناعة زينة العيد باستخدام أدوات ضيافة بألوان زاهية وجميلة مثل البرتقالي أو النيلي أو الخمري.

صناعة زينة العيد باستخدام أدوات الضيافة المكتوب عليها عبارات التهنئة مثل عيد سعيد أو عيد مبارك.

أفكار لصنع زينة العيد في البيت تقديم ضيافة العيد بشكل هرمي أنيق، وهذه الفكرة مناسبة لكل أنواع الضيافة سواء كانت فاكهة أو شوكولاتة أو معمول العيد.