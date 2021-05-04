عروس البوابة: أفكار للاعتناء بأظافرك يوم زفافك

بينما يعتبر الشعر والماكياج الأجزاء الواضحة لطقوس الجمال يوم الزفاف، تهمل الكثير من العرائس أظافرهن. ولكن هل تعرفين بأن كلّ العيون ستتحول إلى أصابعك لرؤية خاتم الزواج. لذا كيف تتأكّدي من أن أظافرك ستبدو بأفضل حال بدون إنفاق ثروة على الأظافر الصناعية أو تجميل الأظافر؟



أولا يجب أن تهتمي بأظافرك جيدا قبل موعد الزفاف على الأقل بحوالي شهران، بحيث لا تقضميها، ولا تقومي بتلوينها بأصباغ قوية، بل تقومين بتنظيفها وقصها فقط لدى صالون مختص، حتى تكون مستعدة ومرتاحة ليوم الزفاف، إما التصميم المناسب لحفل الزفاف، فهو بلا شك التصميم الفرنسي الذي يعتمد على الألوان الطبيعية. بالطبع يمكنك اختيار أي لون أخر ولكن ليس الأحمر أو الارجواني.



الأظافر الفرنسية الكلاسيكية:

التصميم الخالد والأجمل في رأيي الخاص لجميع الأظافر كل الوقت، وخصوصا يوم الزفاف، فهو يمنح الأظافر طولاً، ورقة، ونعومة، وهو سهل ويمكنك عمله في المنزل أيضا.



ومن أسرار ثبات اللون الأبيض الذي يحدد حافة الأظفار ويطيل من عمر طلاء الأظافر، هو وضع طبقة الطلاء الأبيض بحركة سريعة واحدة على حافة الأظفار قبل وضع أي طلاء على الأظافر، هكذا تستطيعين إزالته وتكرر العملية حتى تحصلي على خط ثابت ومتناسق بدون أن تفسدي كل الطلاء.

إذا وجدت هذه التقنية صعبا جدا، استعملي أشرطة تحديد الأظافر التي تباع مع عبوة طلاء الأظافر الفرنسية. عندما يجف الخط الأبيض، ضعي لونا فاتحا من ظلال المشمش، أو الوردي والتي تجعل الأظافر تبدو طبيعية. عندما تجف هذه الطبقة، ضعي طبقة من طلاء الأظافر الشفاف لحماية اللون، والحصول على لمعة متألقة.

أما للتميز فيمكنك إلصاق رسومات جاهزة على أصبع الخاتم أو رسم شكل مميز على الظفر. هناك العديد من الرسوم الجاهزة الرائعة والتي ستضيف إلى أظافرك لمسة خاصة.

ملاحظة: قومي بشراء قلم تصحيح طلاء الأظافر الخالي من الاسيتون، واستعمليه لتصليح الأخطاء الصغيرة.

أما إذا كنت لا تملكين أظافر طبيعية طويلة أو إذا كانت أظافرك الطبيعية متآكلة، أو قصيرة جدا، فيمكنك استعمال مجموعة جاهزة من الأظافر الصناعية التي تلصق على الظفر.

تتوفر عبوات تحتوي على مجموعة متكاملة من الأظافر والصمغ الخاص بها، وبالطبع لا تستعملي أي صمغ غير المتوفر مع الأظافر الصناعية. يمكن أن تدوم هذه الأظافر 14 يوما، والأجمل من ذلك أنك تستطيعين وضعها في المنزل، بربع ثمن تكاليفها في صالون تجميل الأظافر.

إما إذا كنت ترغبين في أظافر أكثر طبيعية فيمكنك وضع أظافر السيلكيون، والتي تقوم بوضعها أخصائية الأظافر فقط ولكن يجب وضعها قبل موعد الزفاف لأنها تستغرق وقتا طويلا في التركيب. وهي مكلفة أيضا.

طريقة وضع الأظافر الصناعية:

o ضعي الظفر الصناعي على الظفر الطبيعي النظيف، دون أن يمسّ البشرة واضغطيه جيدا بحزم لبضع ثواني حتى يلتصق.

o قومي بقص وبرد الظفر الصناعي بشكل متناسق بعد تثبيتها جميعا.



ملاحظة: اختاري الأحجام الصحيحة والمناسبة لكل ظفر قبل وضع الصمغ عليها.

لإزالة الأظافر الصناعية، قومي بنقعها في سائل إزالة الأظافر أو في ماء دافئة لمدة عشر دقائق. ينصح باستشارة أخصائية الأظافر أو قراءة إرشادات الاستعمال قبل إزالة الأظافر الصناعية.

أظافرك بألونا زاهية طوال موسم الصيف:

بالطبع لا تكتمل فرحة العروس بانتهاء ليلة الزفاف فقطن بل تتبعها الكثير من المناسبات والدعوات احتفاء بالزواج، وبالطبع يجب أن تكون أظافرك رائعة وأنيقة ومتناسقة، لذا حافظي عليها خلال فترة شهر العسل، وغيري لونها إذا شعرت بالملل .

o لحفلات الزفاف الصيفية – ننصحك باستعمال ظلال الوردي المخملية، والبيج، والمرجان. جربي ألوان الباستيل البادرة مع فساتين البحر والملابس القطنية الصيفية.

o لحفلات الزفاف – تجربي ظلال أقوى وتأكدي من أنها تناسب لون ثيابك، وبالطبع لا تضعي لونين مختلفين على أظافر اليدين، والقدمين.

ملاحظة: لا تقومي برج زجاجة الطلاء قبل استعمالها لأن ذلك يشكل فقاعات هوائية، بدلا من ذلك ضعي الزجاجة في باطن يديك ودحرجيها قليلا.