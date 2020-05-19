أفكار مختلفة من الأزياء تساعدك على إخفاء البطن الممتلئة (صور)

تعاني الكثيرات من مشكلة البطن المتلئة أو المنتفخة وهذا الامر يجعل التسوق بمثابة كابوس مزعج لهم ولكن هناك بعض إتجاهات الأزياء وافكار الملابس التي من شأنها ان تخفي منطقة البطن وفي نفس الوقت تمنحكِ شعور بالراحة والأناقة.

ونقلاً عن موقع حلوة، نشرت مجلة " فورتي بلس ستايل " النسائية عن الأزياء والخطوات التي يجب عليكِ إتباعها إذا كنتِ تعانين من مشكلة البطن الممتلئة ومنها:

التونك والليجينز:

يمكنكِ إرتداء الليجينز أو أي سروال تفضلينه ولكن احرصي على إرتداء تونك أو تيشرت بطول مناسب بدون أزرار ويكون فضفاض من اسفل وبذلك ستتفادي إبراز منطقة البطن وتظهرين بشكل اكثر نحافة.



الفساتين الطويلة والفضفاضة:

إذا كنتِ منزعجة من منطقة البطن يمكنكِ إرتداء فستان طويل كالموضح في الصورة منقوش برسومات مموهة في جميع اجزائه ولا تهتمي بإرتداء الفساتين ذو الالوان الداكنة فقط فيمكنكِ ايضًا إرتداء الألوان الفاتحة مع الحفاظ على وسع الفستان وطوله.



فستان فوضوي:

تتميز الفساتين الفوضوية بإنها فضفاضة واسعة وليس لها تفصيلة معينة أي إنها لا تبرز أي من أجزاء الجسد لذلك تعتبر هذه الفساتين مثالية من اجل صاحبات البطن الممتلئة.



الفساتين بالخطوط العمودية:

عند إرتدائك هذا النمط من الملابس يمكنكِ ليس فقط إخفاء منطقة البطن ولكن ايضًا أن تبدي بمظهر اكثر نحافة وأنوثة.



الفساتين المنقوشة:

يمكنكِ إخفاء منطقة البطن المزعجة بإرتداء الفساتين المنقوشة والمطبوعة سواء بألوانها الداكنة او الفاتحه فهي تجعل جسدك يبدو كقطعة واحده دون إبراز أي منطقة فيه.



الفساتين القصيرة:

للتخلص من مشكلة ظهور البطن يمكنكِ البدء في إرتداء الفساتين القصيرة المصنوعة من الستان أو الشيفون أو الحرير وأن لا يتجاوز طولها منطقة الركبة حتى تظهري بشكل اكثر نحافة وأناقة.



فستان الطبقات:

يمكنكِ الإستعانة بالفساتين سواء القصيرة أو الطويلة مع وجود طبقة خفيفة منسدلة من اعلى لتغطي منطقة البطن كما هو موضح بالصورة.

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