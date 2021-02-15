أفكار مناسبة لكل شخص يوم عيد الحب وفقا لبرجه

هل تبحث عن خطة مثالية ليوم الحب، لا تبحث بعيدا لدينا الأفكار المناسبة لكل شخص وفقا لبرجه:

الحمل

الكلمة الوحيدة التي تصف الحمل تماما هو الأدرينالين. إذا كنت في علاقة مع مولود الحمل، فأن الخطة المتوقعة هي مغامرة. للفوز بقلب شريك حياتك تجنب الاماكن الرومانسية وخطط لرحلة إلى سفح الجبل أو أي مكان في الهواء الطلق.

الثور

مولود الثور يحب القيادة، ويتنفس الفخامة ويحب اقتناء أفضل الأشياء التي تقدمهت الحياة. إذا كان شريك حياتك من برج الثور، فعليك بالدلال. الخطة هي ببساطة عشاء فاخر في مطعم ذو أجواء غريبة، هدية من الالماس أو ساعة ذكية.

الجوزاء

مولود الجوزاء صعب الارضاء. فهو يحب التحدي الفكري ولا يمانع في أن يكون رومانسيا قليلا. الموعد المثالي له سيكون حفل لحضور مسرح أو اوبرا أو حفل موسيقي أو هدية قيمة تشمل أحدث كتاب أو أسطوانات موسيقية.

السرطان

مولود السرطان الكسول، لا يفضل الاحتفال بعيد مثل يوم الحب في مكان مزعج مثل المطاعم والمنتجعات أو مراكز التسوق. هؤلاء الأشخاص المحبون للسلام يفضلون الاحتفال بلحظات الرومانسية داخل جدران منازلهم. لذلك، خذ العيد معك الى شريك حياتك. اطبخ طبقه المفضل، تخلى عن الأجهزة الالكترونية والتلفزيون وقدم له هدية يستخدمها في المنزل.

الأسد

ومن المعروف أن مولود الأسد يملك آنا كبيرة وصفات قيادية. انهم يحبون سرقة الأضواء. التخطيط لموعد رومانسي مع مولود الاسد يتطلب الكثير من الطاقة والموارد. لأنهم يحبون الاهتمام، تأكد من تكرار كلمة أحبك الى ما لا نهاية على مدار اليوم. ابدأ بباقة من الزهور تليها بطاقة عملاقة، ثم علبة شوكولاتة، وهدية للاستمتاع بيوم في منتجع صحي وأخير عشاء فاخر في مكان معروف.

العذراء

إذا كان شريك حياتك من برج العذراء، فأنت أحد الأشخاص المحظوظين. فكل شيء عن الطبيعة يجعلهم سعداء فضوء أشعة الشمس هو أفضل من ضوء الشموع، وصوت موج البحر أفضل موسيقى ولا طعام اشهى من الفاكهة التي التقطت حديثا من الشجرة. خذ شريكك إلى منتجع الى جانب الشاطئ ثم خطط لعشاء ضمن نزهة في البرية محاط بشموع ذات روائح طبيعية. وسوف تفوز بجائزة أفضل شريك!

الميزان

مولود هذا البرج يحب الرومانسية مع القليل من الغموض لذلك فأن افضل موعد غرامي بالنسبة له هو زيارة لموقع تاريخي يليها عشاء خفيف ومتنوع!

العقرب

مولود العقرب شغوف جدا. إذا كان شريك حياتك من مواليد العقرب، فحاول ان تفاجئه بطعام شهي مثل فطيرة اللحم وكعكة الشوكولاتة، زين الحمام بالشموع العطرية وضع ورود في حوض الاستحمام الدافئ وحضر زيوت التدليك لتفوز بقلبه دائما.

القوس

مولود القوس ذو الطبيعة الحرة والمغامرة يحب تجربة الأشياء الجديدة - سواء كانت طعاما أو سفراً. الرياضات الغريبة تستهويه، لذلك خطط لرحلة الى اقرب مكان يحتوي على المغامرات القفز بالمظلات، تسلق الجبال. وللعشاء قدم له وجبة متنوعة وشهية من اطعمة غريبة وغير مألوفة.

الجدي

مولود الجدي معروف بطبيعته الجادة. يحب ان يفعل الأشياء بالطريقة التقليدية، لذا لا تأخذه الى مطعم صاخب. الاحتفال بالبيت اختيار جيد ولكن يمكنك حجز مائدة في مطعمه المفضل. نصيحة لا تقم ابدا بالمبالغة أو الافراط فالجدي لا يحب البهرجة.

الدلو

مواعدة مولود برج الدلو عبارة عن ركوب عربة الملاهي، فالدلو معروف بجنونه. وفكرته عن الموعد الغرامي المثالي لا تتعدى التصرف بجنون، لذلك خذه الى مكان صاخب به موسيقى وضجيج وانظر اليه يستمتع بالاجواء الحماسية.

الحوت

مولود الحوت يحب القصص الخيالية والدموع وجرعات الرومانسية المفرطة، لذلك احرص على ادخال كل عناصر الدلال والفخامة في خطتك. عشاء على ضوء الشموع، اطباق شهية وغريبة، حفلات موسيقية كل شيء سيناسب الحوت الغارق في العشق.

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