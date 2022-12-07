أفكار هدايا الكريسماس من سواروفسكي طرحت دار سواروفسكي العالمية مؤخراً مجموعتها الموسمية للاحتفال بموسم الأعياد وحلول العيد المجيد الكريسماس. وقد اطلقت سواروفسكي على المجموعة الأحدث من مجوهراتها المميزة والفريدة اسم كونستيلا Constella أي النجوم.

وهي مجموعة متكاملة من القطع الإبداعية الشخصية والديكور التي تعكس روح موسم الأعياد.

عائلة مجوهرات Constella تمزج بين الألوان الدافئة والخالدة مع صور ظلية ثلاثية الأبعاد:

أفكار هدايا الكريسماس من سواروفسكي

القطعة الأولى:

زخرفة كروية رقيقة على شريط لامع ذهبي اللون. مستوحى من شكل هندسي. ومكونة من 45 قطعة كريستالية شفافة وذهبية اللون ، مع 1090 وجهًا ، تتلألأ في إعدادات معدنية مطلية بالذهب بلون الشمبانيا المصقول. هدية رائعة أو قطعة شخصية لديكور شجرتك. متوفرة أيضًا بحجم أكبر. ليست لعبة. وغير مناسب للأطفال دون سن 15 عامًا.

أفكار هدايا الكريسماس من سواروفسكي

القطعة الثانية:

تتمتع هذه الأقراط المتدلية الفاتنة من عائلة كونسيتلا بلمعان يدوم إلى الأبد. انها قطعة مميزة تحمل التوازن بين الأحجار الداخلية والخارجية والقطعة الكبيرة المتدلية بطريقة درامية ورائعة ومذهلة من خلال طريقة البافيه، القطعة كلها مطلية باللون الذهبي الاحتفالي. ارتديها مع تسريحة شعر مرتفعة لتتألقي حقًا في الحفل.

أفكار هدايا الكريسماس من سواروفسكي

القطعة الثالثة:

يستحضر هذا السوار الرقيق فكرة النجوم الهائمة في هذا الكون الغامض ، وقد تم تصميمها بخبرة ليتحرك مع الجسم. صف من الأحجار المستديرة اللامعة موضوعة في شريط مطلي باللون الذهبي ، ومتصل بوصلات رفيعة لإنشاء هذه القطعة المفصلية. ارتديه لوحدها أو مع تصاميم أخرى لإطلالة مسائية معبرة. هذا السوار جزء من عائلة كونستيلا ، صممه المدير الإبداعي جيوفانا إنجلبرت للمجموعة I.

أفكار هدايا الكريسماس من سواروفسكي

سواروفسكي

عام 1891 ، حاول دانيال سواروفسكي تحقيق حلمه المستحيل بصنع "ألماس للجميع". لذلك ابتكر آلة كهربائية قطعت بدقة الأحجار أكثر من أي وقت مضى ، مما مثل بداية عهد جديد للكريستال. فانتشرت قطع الكريستال الرائعة من بيوت الأزياء الراقية الباريسية إلى قاعات الجاز الأمريكية، وارتدت النساء الفساتين المكسوة بالخرز وبلورات سواروفسكي، مما منح العشرينات من القرن الماضي الإثارة والوهج الفخم.

واليوم، يقدم سواروفسكي مجدداً تصاميم ساحرة لتخطف قلوب وعقول النساء حول العالم، ويتجدد الامل بأن تحصل كل النساء على قطع مجوهرات فاخرة من الماس .

المصدر: سوراوفسكي

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