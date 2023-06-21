الحج هو أحد أهم الشعائر الدينية التي يسعى المسلمون للقيام بها وهو الركن الخامس من أركان الإسلام، حيث يُشعر الحاج بأجمل اللحظات الروحانية فور انتهاءه من إجراءات السفر لأداء مناسك الحج، وعند اكتمال جميع مناسك الحج، يعود حجاج بيت الله الحرام إلى ديارهم بعد مدة، مشتاقين ومحملين بالهدايا التذكارية لأحبائهم وأقاربهم، في الآونة الأخيرة ظهرت مجموعة أفكار هدايا للحجاج بعد العودة من الحج والتي يتم تقديمها للزوار المهنئين له، وفي هذا المقال نضع بين يديكم أجمل الأفكار:

أفكار هدايا للحجاج بعد العودة من الحج

مصحف شريف

سجادة صلاة

مسبحة

سواك

الذهب

هدايا للأطفال مثل الكاميرا والبوصلة

ماء زمزم

تمر

ماذا تقول لمن عاد من الحج؟

تقبل الله حجك وكتب لك أجره وثوابه وغفر ذنبك وتقبل منك صالح الأعمال وخير الدعاء ورزقك الله إياه كل عام إن شاء الله.

تقبل الله منا ومنكم الحج إن شاء الله ورزق كل من يتمنى أداء هذا الفضل العظيم إنه على كل شيء قدير.

تقبّل الله منسكك، وأعظم أجرك، وأخلف نفقتك.

نسأل الله القبول لكل من قام بالحج في هذا العام، هنيئاً لكم وخيرًا كبير وسعادة لمن كتب له الحج المبارك ولمن غفر الله له ذنبه.

حج مبرور وسعي مشكور وذنب مغفور، وتقبل الله طاعتكم وهنيئاً لكم عودتكم كما ولدتكم أمهاتكم.

هنيئًا لكم أيها الحجاج وفقكم الله تعالى لما فيه الخير لكم في الدنيا والآخرة جزاءً لما قدمتم.

هنيئاً لحجاج بيت الله هذه الرحلة المباركة تقبل الله حجكم، وشكر سعيكم وشكراً لله.

تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال، حج مبرور وسعي مشكور وذنب مغفور.

حج مبرور وسعي مشكور، تقبل الله منكم ومن المسلمين أجمعين صالح الأعمال، وكل عام وأنتم بخير.

كل عام وأنتم بخير تقبل الله منكم صالح الأعمال.

أفكار لاستقبال الحجاج

مصحف شريف

براويز أو تحف تذكارية على شكل كعبة

حلوى أو علبة شوكولاتة فاخرة

بطاقات تهنئة تحمل عبارات لطيفة وجيلة

تعليقة ذهب

ألبوم صور للحج

دعوة الحاج لوليمة غداء أو عشاء

منتجات طبيعية

عطور

عبارات عن عودة الأب من الحج

يا حاج بيت الله حج مبرور وسعي مشكور وذنب مغفور.

الحج هو دعوة من الله لزيارة بيته تأتي متى ما شاء سبحانه تقبل الله منه وبارك بمن سعى، تقبل الله حجكم.

تقبل الله أعمالكم وأفعالكم بكل خير، وأعادكم إلى أهلكم سالمين غانمين يا حجاج بيت الله، حج مبرور وسعي مشكور وذنب مغفور يا رب.

وداعاً حجاج بيت الله الحرام، تقبل الله طاعاتكم وردكم إلى أهاليكم سالمين، حج مقبول وسعي مشكور وذنب مغفور وتجارة لن تبور.

لكل الأحباب الحجاج، تقبل الله منكم وحج مبرور وسعي مشكور.

يا رب إنّ لي حبيبة غالية على قلبي وهي توأم روحي رحلت في مضيها إليك لقضاء الحج، فيا رب احفظها وأرعاها بعينك التي لا تغفو ولا تنام، وتقبل منها حجها وصالح أعمالها، واغفر لها ذنوبها، واشرح صدرها، ويسر لها أمورها، وردها إلي سالمة غانمة يا رب العالمين.

هدايا للقادمين من السفر

عطور

ساعة يد

إكسسوارات

ذهب

اكسسوارات

حقيبة

الحلوى أو الشوكولاتة

علاقة مفاتيح

برقية تهنئة بمناسبة العودة من الحج